Usmakelig utnyttelse av Stockholms gjestfrihet | Karin Wanngård, byrådsleder i Stockholm

Stockholm er en inkluderende by. En by som ønsker alle velkommen og vet at styrken vår ligger i å omfavne mangfoldet hos innbyggerne våre.

I dag er Stockholm en av byene i Europa som vokser raskest og med en sterk økonomisk vekst.

Vi som bor her er stolte over byen vår og hva vi får til sammen.

Sverige og Norge har nære bånd og lærer av hverandre. Stockholm og Oslo har alltid hatt en pågående samtale om utviklingsspørsmål.

Derfor sto døren åpen for den norske innvandring- og integreringsministeren Sylvi Listhaug, både i Stockholm og Rinkeby.

Ikke opptatt av å lytte

Vi deler ikke politiske oppfatninger Listhaug og jeg, men vi er alltid villige til å dele erfaringer med den som vil lytte. Vi stenger ikke dørene, fordi vi er overbevist om at vi har mye å lære bort.

Men ministeren var åpenbart ikke opptatt av å lytte, lære eller ha en dialog.

Listhaug var ikke interessert i å høre om hvordan arbeidsledigheten blant ungdom i Rinkeby har minsket med 30 prosent på tre år – resultatet av en aktiv integreringspolitikk.

Ministeren var heller ikke interessert i å høre om de 5000 nye leilighetene som er planlagt i området og kommer til å bidra enda mer til integreringen av de som bor der.

Derimot var Listhaug interessert i å bruke Stockholms gjestfrihet for å skaffe seg poenger i den norske valgkampen som bekrefter et verdensbilde hun er tjent med.

Sprer løgner

Når innvandring- og integreringsministeren sprer løgner som er skapt av høyrepopulister om såkalte «No-go soner» i Stockholm og Sverige, bidrar hun til å øke polariseringen i samfunnet.

Listhaug hindrer integrering som baserer seg på fakta og respekt for menneskelig verdighet.

Sylvi Listhaugs måte å bruke sin offisielle tittel og posisjon, med den hensikt å spre usaklig propaganda i en vennligsinnet by, er usmakelig og en utnyttelse av vår gjestfrihet som jeg aldri hadde trodd jeg kom til å få oppleve i Norden.

Oversatt fra svensk av Erik Egeland.

