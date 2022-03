Verdens skjebne utspiller seg i Kyiv. Dette kan gjøres.

Bernard-Henri Lévy Fransk filosof og forfatter

Sean Penn Amerikansk skuespiller og regissør

Salman Rushdie Britisk forfatter

Sting Britisk artist

Nå nettopp

Fra venstre: Sean Penn, skuespiller og regissør, Salman Rushdie, forfatter, Bernard-Henri Lévy og artisten Sting signerer innlegget. De fire ber sine regjeringer om å gå lengre i å øke presset mot Russland.

Europa har, i likhet med USA, mer enn noen gang en politisk og moralsk plikt til å stå ved Ukrainas side.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

President Volodymyr Zelenskyj, med sin motstandsånd, heroiske innsats og sin uoverkommelige trofasthet overfor demokratiske verdier, er beundret av alle.

Europa har, i likhet med USA, mer enn noen gang en politisk og moralsk plikt til å stå ved Ukrainas side.

Vi er skrekkslagne av volden russiske okkupasjonsstyrker utøver i møte med sivile.

Tilfluktsrommene er gjort om til klasserom, sykehus er sønderknuste, barn blir født på forskansede metrostasjoner.

Og overfor alt dette står den ukrainske hæren, støttet av titusenvis av sivile som tar til våpen for å forsvare byene sine.

De slåss i frontlinjen for oss

Men vær på vakt!

De forsvarer ikke bare sine egne byer.

Disse enhetene av erfarne soldater, lærere, restaurantfolk, arbeidere og dansere, disse kvinnene og mennene, opprørere fra alle samfunnslag, forsvarer også vår frihet.

De slåss for en åpen og frigjort verden.

De slåss i frontlinjen for oss, europeerne.

Av denne grunn burde også vi handle nå, slik at krigen tar slutt.

Sanksjonene EU, USA, Canada, Japan og andre har iverksatt mot Russland applauderes av oss innleggsforfattere.

Men man kan gjøre mer, og det er derfor vi ber regjeringene våre om å gå lengre i å øke presset og å vedta følgende tiltak.

Internasjonale domstoler må vurdere og granske alle prosedyrer som kan stille Putin og hans krets til ansvar for krigsforbrytelser.

Landene som tilbyr militær nødhjelp til Ukraina, må forsikre seg om at leveransene deres samsvarer med aktuelle taktiske behov: lette panservernmissiler, mobile luftvernbatterier, ingen tungvåpen som ødelegges før de når frem! Informasjonen tilgjengelig for vestlige banker og etterretningstjenester hva angår urettmessige gevinster opptjent av russiske oligarker må avsløres massivt for den russiske opinionen. Sett bort fra flyselskaper må alle rederier, alle russiskflaggede frakteskip, alle russiskregistrerte selskaper, inntil videre forbys tilgang til amerikanske og europeiske markeder. Europeiske og amerikanske selskaper eller allierte må stanse alle sine kommersielle aktiviteter med og i Russland, uavhengig av natur, koste hva det koste vil. De store sosiale nettverkene må blokkere og (ute)stenge alle kontoer som tillater den russiske regjeringen, deres tilhengere og lobbyister å spre propaganda. Microsofts tjenester og systemer må stenges i hele Russland, og skyleverandører må inntil videre gjøres utilgjengelige fra Russland. Personrettede sanksjoner må ikke bare forbeholdes politikere og oligarker, men også utvides til militære ledere og sivile administratorer som også er medskyldige i denne ødeleggelsen, dette blodbadet. Alle russiske bankkontoer, uavhengig av hvem de tilhører, burde stenges umiddelbart. All import av russisk olje må, frem til nye ordre, stoppes i hele Europa. Og Europa må arbeide med å utvide gassforsyningen sin umiddelbart og permanent.

Disse sanksjonene kan, om de iverksettes godt, sette en stopper for krigen.

Skulle det ikke være tilfelle, vil de i det minste tvinge Kreml til å trappe ned.

Ikke bare en militær affære

Dette er konkrete og enkle tiltak som frie borgere kan kreve av sine statsoverhoder.

Hver og én kan dessuten handle på personlig basis i eget miljø.

Man kan donere penger til hjelpefond for ukrainske frivillige.

Man kan støtte delen av det russiske sivilsamfunnet som motsetter seg krigen.

Putins vrede mot et fritt Ukraina er ikke bare en militær affære.

Det er et sammenstøt mellom to samfunnsoppfatninger, to visjoner om hva som gjør livet godt, og i det store og hele et sammenstøt mellom to former for sivilisasjon.

Vår fremtid som står på spill. Skjebnen som i dette århundret er forbeholdt de hundre millioner kvinner og menn som tror på demokratiet, som ikke har gitt opp frihet, og som ønsker fred.

Oversatt av Annvor S. Vestrheim.