Svein Stølen Rektor, Universitetet i Oslo

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo, mener det satses mye på formidling ved universitetet.

Det jobber vi konkret med.

Førsteamanuensis i organisk kjemi Alexander H. Sandtorv med flere etterlyser konkrete tiltak som viser at Universitetet i Oslo (UiO) satser på formidling.

Jeg vil først fremheve at vi skal ha en kultur som heier på formidling. Mange får god støtte fra sine institutter og enheter, og vi må arbeide for at enda flere opplever en støttende og inkluderende kultur – selv når vi er faglig uenige i en kollegas standpunkt eller argumentasjon. Vi skal bidra i samfunnsdebatten. Da må vi trene på det og legge til rette for det som ledere.

Vi har bygget ut betydelig infrastruktur for formidling de seneste årene.

Scene Humsam, Realfagsbibliotekets scene, og Klimahuset driver aktiv formidling mot publikum i alle aldre. Vi skal utvikle Domus Bibliotheca til en viktig arena for formidling og samfunnsdebatt. Vi investerer i Forskning.no og Store norske leksikon, og våre forskere bidrar stort.

Podkastene «Norgeshistorie» og «Universitetsplassen» er andre eksempler. UiO har dessuten de seneste årene investert ca. en milliard kroner i bygg ved våre to store universitetsmuseer, Kulturhistorisk og Naturhistorisk, som tilsammen har 1,4 millioner besøkende hvert år. Virkelige fyrtårn når det gjelder formidling.

Vi jobber profesjonelt med å utvikle egne digitale kanaler – både uio.no og i sosiale medier som treffer og engasjerer publikum.

På alle fakultetene jobber dedikerte kommunikasjonsrådgivere som bistår forskere i deres populærvitenskapelige arbeid, som bidrar til å utforme innhold til podkast eller andre kanaler. Fakultetene har ulike opplæringstilbud, men det betyr likevel ikke at vi ikke kan gjøre mer. Det skal vi jobbe videre med.