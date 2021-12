Et rikt land med et spesialisert helsevesen. Hvordan møtte Norge viruspandemien?

Gisle Schmidt Tidligere distriktslege og bydelsoverlege

Folke Sundelin Tidligere distriktslege og bydelsoverlege

Henrik Vogt tar opp viktige dilemmaer i prioriteringsdebattene.

Forsker og lege Henrik Vogt etterlyser i en kronikk i Aftenposten en bredere mediedebatt om pandemien, om sykehusenes og særlig intensivavdelingenes rolle og innsats. Foruten helsemyndighetenes egne fagmiljøer har hittil intensivmedisinere fra sykehussektoren dominert debatten.

I samme avis 6. desember går avdelingslege Dag Jacobsen og overlege Jon Henrik Laake ved Oslo universitetssykehus i rette med Vogt. De hevder blant annet at han argumenterer på sviktende faglig grunnlag.

Viktige debatter

Vi har heldigvis et dedikert og høyspesialisert fagpersonell på landets intensivavdelinger. I snart to år har de stilt opp for de aller sykeste koronapasientene. Hovedargumentet er at dette kommer i tillegg til strømmen av «vanlige» intensivpasienter. Store krav til forsvarlig smittevern har gjort intensivsykepleiernes arbeid særlig krevende.

For oss er Vogts påpekning av prioriteringsdilemmaene viktig. Det gjelder både for primær- og spesialisthelsetjenesten:

Om behovene for tilpasninger av utdanning og bemanning.

Om innsatsen andre avdelinger, kommunene og deres fagpersonell gjør for å forebygge og begrense utbruddene.

Om juridiske og etiske utfordringer rundt tiltak

Og særlig om fordelingen av vaksiner, både nasjonalt og internasjonalt.

Helsetjenesten er avhengig av og må gjøre seg fortjent til befolkningens tillit. Ved stadige «rop om ulv» med bruk av ord som «alarm» og enheter i «knestående» på grensen til «kollaps», kan det skapes tvil om helsetjenesten virkelig er i stand til å gi oss kvalifisert hjelp når vi trenger den.

Administrerende direktør ved OUS Bjørn Atle Bjørnbeth advarer i et svarinnlegg i Aftenposten mot å «bruke ord og vendinger som krisemaksimerer eller overdramatiserer». Det beroliger oss.

Vi skal heller ikke glemme at de fleste sykehusene har hatt redusert aktivitet i pandemiperioden grunnet nedtak og utsettelse av annen aktivitet.

Kompetent, men komplisert

Norge har et kompetent, men også komplisert helsevesen. Vi har underspesialister blant leger og sykepleiere, der vi før hadde flere generalister. Det er bra når det er høyt spesialiserte tjenester vi trenger. Men økt kompleksitet medfører økt sårbarhet, redusert fleksibilitet og omstillingsevne. Det gir ekstra utfordringer ved pandemier, kriser og katastrofer.

Antakelig kunne helsetjenesten i dagens situasjon ha gjort enda flere omdisponeringer av personell og andre ressurser, uten alvorlig fare for brudd på forsvarlighetskrav. Det forutsetter at ledere og fagpersonell trener mer på å kunne omstille seg i møte med nye situasjoner og utfordringer.

Det er mye å lære av hvordan samfunnet og helsetjenestene har taklet pandemien. Derfor håper vi at denne debatten fortsetter med større bredde. Koronakommisjonen må sammenfatte og sortere viktige læringspunkter til bruk i planverk og implementering. Det vil gjøre oss bedre rustet i møte med nye kriser.