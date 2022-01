Regjeringen gir falske asylløfter til mennesker i limbo. Det holder ikke mål.

Gunnar Stålsett Biskop emeritus

Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) må gi Norge en asyl- og flyktningpolitikk som er i tråd med partienes felles verdi grunnlag og internasjonal rett, skriver Gunnar Stålsett.

Mitt nyttårsønske er en human asylpolitikk.

Julebudskapets politiske imperativ ble tydelig aktualisert i Aftenposten og NRK 27. desember. Det var samme dag som verdens statsledere hyllet den tidligere fredsprisvinneren og erkebiskop Desmond Tutu for hans kamp for menneskeverd. Ved overgangen til et nytt år ser vi hvordan grunnleggende verdier settes på prøve.

Vil den fortsatt ferske regjeringen gjøre en forskjell? Vil den stå for humanitet eller hardhet i vårt daglige møte med asylsøkere, migranter og flyktninger?

Fortjener en reell ny sjanse

Utgangspunktet for Harald Stanghelles viktige kommentar er pave Frans’ protest mot Europas asylpolitikk og hans bønn om at Europa må «stanse dette sivilisasjonens skipbrudd». Stanghelles advarsel gjelder like mye Norge når han skriver om «tap av grunnleggende verdier», «hardhet som vane» og «fortrengt humanisme», et Europa som «… har tankevekkende raskt lært seg å fraskrive seg alt ansvar og fortrenge den menneskelige lidelsen».

I samme avis skriver samfunnsgeograf Kari Anne K. Drangsland og jurist og forsker Jessica Schultz: «Regjeringen åpner for å innskrenke retten til flyktningstatus, det er urovekkende.»

Vi har 2495 beboere i norske asylmottak. Noen av disse blir sittende på mottak til de dør. De fortjener en reell ny sjanse slik mange forventet da Solberg-regjeringen annonserte en engangsløsning – et slags amnesti – for lengeværende asylsøkere. Det viste seg å være «fake news».

Sterke begrensninger

Den 15. desember var 87 av 140 søknader behandlet og 37 innvilget, de fleste med påfallende sterke begrensninger. Og de må søke på nytt innen åtte måneder. Først må de skaffe pass fra det landet de flyktet fra, eller hvor Utlendingsdirektoratet (UDI) mener de hører hjemme. For eksempel må etiopiere reise til ambassaden i Berlin.

Hvordan kan de klare det? Uten pass, uten penger, uten tolk? I koronatider? Kan det være lovlig å pålegge medmennesker å utsette seg for denne faren?

Konfrontert med kritikk av ordningen er svaret fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i et intervju i NRK: «Nå er det ikkje naturlig for regjeringen å utvide eingongsløysinga.»

Kritisk gjennomgang

Regjeringen representerer Senterpartiet og Arbeiderpartiet. For meg ville det være høyst naturlig at den tar ansvar for at verdier som humanitet, rettssikkerhet, solidaritet og nestekjærlighet også i praksis må gjelde ordninger for asylsøkere og flyktninger.

Derfor håper jeg justisministeren vil foreta en kritisk gjennomgang av prinsippene og praksis for «amnesti»-ordningen fra den forrige regjeringen, slik også Den norske kirkes biskoper har bedt om.

Mitt nyttårsønske til partilederne Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er at dere velger humanitet fremfor hardhet, og gjør alvor av å gi Norge en asyl- og flyktningpolitikk som er i tråd med partienes felles verdi grunnlag og internasjonal rett.

Dere vil ha støtte fra et flertall i Stortinget og i folket.