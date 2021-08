Vi er klare for å rydde opp, Astrup!

Raymond Johansen Byrådsleder, Oslo (Ap)

Nå nettopp

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) svarer Høyres kommunalminister Nikolai Astrup (bildet) i debatten om Oslos boligmarked.

Astrups naive tro på at markedet på magisk vis vil gi sykepleiere i Oslo tilgang til boligmarkedet, er uten grunnlag i virkeligheten.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) er hundre prosent på linje med eiendomsutviklerne: Det eneste vi som politikere kan gjøre for å dempe prisstigningen i Oslo, er å legge til rette for mest mulig boligbygging.

Fjern krav til størrelse og kvalitet, reguler raskest mulig og pøs på med nye prosjekter. Markedets usynlige hånd vil komme sykepleiere og andre med vanlige inntekter til hjelp. Prisene vil synke, boligmarkedet i Oslo vil åpnes for unge og «sykepleierne i Oslo vil få flere boliger å velge blant».

Tenk så flott!

Problemet til Astrup og andre som argumenter langs disse linjene, er at ingenting tyder på at dette stemmer.

De siste fem årene er det satt i gang bygging av over 20.000 nye boliger i Oslo, og det er ferdigstilt i gjennomsnitt 3500 boliger i året. I den samme perioden har boligprisene i Oslo økt med ca. 23 prosent.

Tone Tellevik Dahl fra Norsk Eiendom vil ha en «kunnskapsbasert dialog om hvordan vi kan få ned prisene», og Kristoffer Gregersen fra Selvaag Bolig synes det er «dårlig gjort å beskylde oss for å holde igjen byggingen for å presse priser».

Argumentet om at utbyggerne vil bygge så mye at prisene presses ned er blitt gjentatt så mange ganger at bransjen ser ut til å tro på det selv.

Maksimerer fortjeneste

Skal vi få gitt sykepleierne flere boliger å velge blant, må vi tenke selv, Astrup, ikke bare ukritisk kjøpe boligutviklernes virkelighetsbeskrivelse.

Eiendomsbransjen gjør det de kan for å maksimere fortjeneste, selvfølgelig.

Alle store utbyggingsprosjekter i Oslo bygges og selges trinnvis. Når Astrup etterlyser fortgang i planene på Filipstad, tror han virkelig at vi kommer til å se noe annet der? At utbyggerne som skal utvikle en av Oslos mest attraktive tomter, kommer til å gjøre det de kan for å få prisene ned?

Ja, Astrup, vi fortsetter å legge til rette for at det bygges mange boliger i Oslo. I 2018 og 2019 ble det ferdigstilt det høyeste antall boliger i Oslo de siste 20 årene. Vi har detaljregulering på plass for over 10.000 boliger som utbyggere raskt kan komme i gang med.

Utbyggernes tidsbruk

Saksbehandlingstiden for reguleringsplaner har økt – men det som har økt mest, er tiden utbyggerne selv bruker på sine forslag. Utbyggerne ville fått en vesentlig raskere behandling om de ikke fremmet forslag som strider med overordnede føringer i kommuneplanen, områdereguleringer og statlige retningslinjer.

Oslo kommune er i gang med å effektivisere planprosessen, i nært samarbeid med bransjen.

Vi må ta tak i de grunnleggende problemene:

• Det er for lukrativt å investere i eiendom sammenlignet med andre næringer.

• En for stor andel av boligene eies av utleiere.

• Det er for vanskelig for vanlige folk å kjøpe bolig i Oslo og andre sentrale strøk.

Astrups naive tro på at markedet på magisk vis vil gi sykepleiere i Oslo tilgang til boligmarkedet, er uten grunnlag i virkeligheten.

Vi trenger en offensiv, nasjonal, boligpolitikk som tar de grepene som trengs for å gjøre boligmarkedet mer tilgjengelig for vanlige folk og mindre lukrativt for spekulanter.