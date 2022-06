«Sportsvasking» er et lite tjenlig ord i omtalen av Qatar

Per A. Christiansen Journalist

11 minutter siden

En klokke i Doha, Qatar, teller ned til avspark i fotball-VM. Bildet er fra november 2021.

Uttrykket dekker bare en liten flik av den omdømmebyggingen som Qatar har arbeidet med gjennom et kvart århundre.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Da Språkrådet like før jul kåret «sportsvaske» til årets ord 2021, presenterte Dagsrevyen nyheten på en fullstendig forutsigbar måte. Den ble illustrert med et bilde av fremmedarbeidere i gang med å bygge ett av de anleggene som skal brukes under fotball-VM i Qatar til høsten.

Gjennom slike virkemidler er ordet blitt knyttet til – nærmest identifisert med – den lille golfstaten. Og denne ordbruken vil fortsette det nærmeste halve året.

Dette er uheldig, av flere grunner.

Omdømmebygging

For det første dekker uttrykket bare en liten flik av den omdømmebyggingen som Qatar har arbeidet med gjennom et kvart århundre. Dette er et arbeid som dekker hele spekteret av statens virksomhet.

Qatar har bygget ut kultursektoren med et praktfullt nasjonalmuseum og et imponerende museum for islamsk kunst som de mest iøynefallende eksemplene.

Myndighetene har satset på høyere utdannelse og har fått noen av USAs fremste universiteter til å opprette filialer i Doha.

En enorm turist- og besøksindustri er opprettet der kongresser, konferanser, utstillinger og festivaler hvert år trekker mer enn to millioner besøkende til landet.

Utenrikspolitisk har Qatar klart å skaffe seg et solid omdømme og har ikke minst klart å opprettholde et godt forhold til makthaverne i Iran, samtidig som landet er vert for USAs største militærbase i regionen.

Og ja, det er foretatt enorme investeringer i idrettsanlegg og -arrangementer.

Det er for øvrig ingen grunn til å tro at disse investeringene skjedde «for å avlede oppmerksomheten fra menneskerettighetsbrudd som staten kritiseres for», for å bruke Amnestys definisjon. Da omdømmebyggingen startet, var ikke dette noe Qatars myndigheter oppfattet som et problem.

Hensikten med hele dette prosjektet er todelt. For det første vil myndighetene gjøre Qatar til et land innbyggerne kan være stolte av. For det andre ønsker de å gjøre det attraktivt for å trekke til seg utenlandske investeringer og ekspertise, i skarp konkurranse med bystater som Abu Dhabi og Dubai.

Fysisk fostring

Endelig tjener bruk av uttrykket «sportsvasking» til å tilsløre hva Qatar gjør for å fremme sport og idrett blant sine egne innbyggere.

Landet ligger helt på verdenstoppen når det gjelder både fedme og diabetes. Det har for lengst slått alarm og satset på å fremme fysisk fostring på alle plan i skoleverket. Ikke minst er utdanningen av kroppsøvingslærere blitt kraftig trappet opp.

Samtidig er det støttet opp om utvikling av egne idrettsutøvere, med den olympiske høydehoppmesteren Mutaz Essa Barshim som fremste eksempel.

Hvordan kan det ha seg at Qatar likevel og i så stor grad er blitt identifisert med begrepet sportsvasking? Svaret er etter alt å dømme at de enkelte redaksjoner har overlatt dekningen av Qatar til sine respektive sportsmedarbeidere.

Etter tidligere å ha deltatt i Aftenpostens dekning av både olympiske leker og VM i fotball, har jeg stor respekt for norske sportsjournalister og den jobben de gjør. Men når jeg vil vite hva som skjer i et fremmed land, er det ikke sportssidene jeg søker til først.

Per A. Christiansen var Aftenpostens korrespondent i Midtøsten fra 1984 til 1989 og fra 2005 til 2009.