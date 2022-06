Regjeringen fremstår som forskningsfiendtlig

Gunnar F. Lange Stipendiat, University of Cambridge

Emma Lengle Lege og masterstudent i folkehelse, Harvard

9 minutter siden

Forskningsminister Ola Borten Moe (Sp) kastet styret i Forskningsrådet og hentet inn Kristin Halvorsen som ny styreleder.

Unge forskere slår alarm.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det koker i forskningssektoren. Det siste nasjonalbudsjettet gjør betydelige kutt i forskning og høyere utdanning. Forskningsminister Ola Borten Moe (Sp) kunngjorde spesielt store kutt hos Forskningsrådet og kastet styret på dagen.

Med dette har regjeringen skapt stor uro. Som unge forskere på vei inn og ut av doktorgrader er vi blant de bekymrede.

Å spare seg til fant

Forskningsministerens maktgrep ble kritisert av Forskningsrådets tidligere styre, nobelprisvinnerne May-Britt Moser og Edvard Moser samt av flere andre innen forskning og høyere utdanning.

Regjeringen bestemte få dager senere også å skalere ned midlene til NTNUs nye campus og Ocean Space Centre. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) beskrev nedskaleringen som nødvendig for å håndtere «dekadente og jålete prosjekter».

Regjeringens kutt kan føre til utsettelse av sentre for fremragende forskning, langt færre utlysninger av forskningsstillinger, og de vil ramme grunnforskningen. Kuttene fikk også oppmerksomhet internasjonalt.

Nå har regjeringen angret seg og gitt Forskningsrådet noe midlertidig frihet i budsjettet samt valgt å fortsette Ocean Space Centre likevel. Men kuttene vil fortsatt ha store konsekvenser. Regjeringen sender dermed svært urovekkende signaler som svekker tilliten.

Norge må ta ansvar

Det er slett ikke slik at forskningssektoren i Norge vasser i penger, slik forskningsministeren antyder. Norge brukte i 2020 kun 2,28 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forskning og utvikling.

Det gir oss en solid bunnplassering i Norden, bak Island (2,47 prosent), Finland (2,91 prosent), Danmark (2,96 prosent) og Sverige (3,52 prosent). Det er også lavere enn OECD-gjennomsnittet på 2,68 prosent.

Norsk forskning er heller ikke dekadent og jålete, slik finansministeren sier. Norge har et spesielt ansvar for å investere i forskning og utvikling.

Olje og gass – som skader klimaet – har gitt oss verdens største enkeltfond. For å sikre en grønnere fremtid er vi nødt til å bruke dagens velstand for å forske på bærekraftige løsninger.

Det er også et godt økonomisk valg: Flere studier viser at forskning er en god samfunnsøkonomisk investering på sikt.

Bedre under Solberg

Prosentandelen av BNP som brukes på forskning økte under tidligere statsminister Erna Solberg (H). Dette er en utvikling som Norge er avhengig av å videreføre.

Statsminister Jonas Gahr Støres (Ap) kutt gjør at vi må tenke oss nøye om før vi satser på en forskerkarriere i Norge, heller enn å gå til andre sektorer eller bli i utlandet. Og det er vi ikke alene om. Det er nettopp de som er tidlig i karrieren, uten fast ansettelse, som rammes hardest av kuttene.

Hvorfor velge Norge?

Starten på en forskerkarriere preges av midlertidighet og mangel på trygge stillinger. Å bli forsker er for de fleste et valg som bunner i kjærlighet for forskning og et ønske om å bidra til samfunnet.

Forskning trenger jevn tilstrømning av nye hjerner. Signalene fra regjeringen dytter unge bort fra å satse på norsk forskning.

Derfor må vi spørre: Hva er regjeringens syn på forskning? Finnes det langsiktige planer, eller er dette bare politisk spill? Konsekvensene er allerede alvorlige.