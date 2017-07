Vi vil ha stasjon i sentrum, nær der folk bor

På nett og papir i Aftenposten torsdag 27. juli leser vi i overskriftene at «Innbyggerne ville ha jernbane i rett linje og én felles stasjon mellom byene» og at «Folk i Sarpsborg og Fredrikstad var for en gangs skyld enige. Da sa Stortinget nei».

Inntrykket som etterlates i overskriftene og artikkelen er altså at det har vært en bred folkevilje i Nedre Glomma om en felles stasjon mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og ikke i sentrum av de to byene. Og videre at folkeviljen er overkjørt av staten.

Berit Roald/NTB scanpix

«Innbyggerne», «folk» og «mange» brukes som sannhetsvitner i denne svært upresise artikkelen. Inntrykket som skapes er ganske enkelt helt feil.

Enstemmig

Ingen av kommunene har noen gang gått inn for å legge stasjonen andre steder enn i sentrum av de to byene. De folkevalgte i begge bystyrene – samt fylkestinget – har sagt at stasjonen skal ligge i hvert sitt sentrum. I Fredrikstad var sogar bystyret enstemmig.

Heiko Junge/NTB scanpix

Altså omvendt av hva man kan få inntrykk av når en leser Aftenposten. Disse politiske vedtakene er ikke engang nevnt i artikkelen.

Vi er ikke erkerivaler

At en aksjonsgruppe med 2580 følgere på Facebook er uenige i disse vedtakene, respekterer vi fullt ut. Dette er en omfattende utbygging med store konsekvenser for regionen, som innebærer flere vanskeligere dilemmaer. Det er naturlig at det er ulike syn på en slik sak.

Vegard Wivestad Grøtt/NTB scanpix

Likevel blir det feil å ta aksjonsgruppens syn til inntekt for de fleste av de 135.000 som bor i Fredrikstad og Sarpsborg, og med artikkelen i Aftenposten skapes det nettopp dette inntrykket. La oss også understreke at Fredrikstad og Sarpsborg heller ikke er «erkerivaler», slik det står å lese. Vi samarbeider tvert imot godt.

Der folk bor

Vedtakene folkevalgte organer i Østfold har gjort – og som det dermed er enighet om – samsvarer med stortingsvedtaket om at InterCity skal gå gjennom alle Østfold-byene. Det er kort og godt derfor det heter INTER-city, i tråd med alle faglige anbefalinger: Toget skal stoppe i byene, nær der folk bor, ikke utenfor.