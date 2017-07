Jeg har store deler av mitt voksne liv vært i forhold og har følgelig ikke ligget med så mange fremmede. Da jeg ble singel sist, før jeg møtte Jostein, så hadde jeg derfor en slags trang til å teste dette ut. Med en følelse av at det ikke kom til å være fantastisk, men at det var en erfaring det var verdt å ha med seg.

Denne kvelden skulle jeg i bursdag til en litt perifer venninne, og jeg visste at det kom til å være flere ukjente gutter der. Forberedelsene begynte allerede hjemme på badet.

Jeg hadde forstått at trikset med one night stands var å drikke seg så full at du ikke trenger å stå ansvarlig for handlingene dine dagen etter. Så jeg begynte med det. Deretter skannet jeg rommet som om jeg var i ferd med å plukke ut den skyldige fra en politi-lineup.

På dette tidspunktet begynner kvelden å bli litt uklar, men jeg mener å huske at han viste en eller annen form for interesse for meg, og at vi hadde en slags kjemi.

Vi snakket sammen en stund og fant ut at vi hadde nok felles interesser til å rettferdiggjøre å kline allerede på vorspielet.

Etter dette gikk ting som det pleier. Vi dro videre til et utested hvor vi bestilte en helt unødvendig øl hver, for så å stå på dansegulvet og slenge de alt for fulle kroppene våre mot hverandre i takt med musikken. Jeg tror det til slutt var jeg som foreslo at vi skulle dra hjem til meg.

Vi hoppet i en taxi, listet oss gjennom den lange gangen i kollektivet mitt, og da vi kom til rommet mitt, la vi oss ned i sengen – og sovnet.

Jeg våknet (det jeg antar var) noen timer senere og var åpenbart skuffet over at ingenting hadde skjedd. Så jeg gjorde det eneste fornuftige: dro den sovende kroppen hans over min, som en hvalrossmamma som vil ha hvalrossbabyen sin tettere innpå seg.

Denne manøveren vekket ham, og vi gjorde det vi egentlig kom hjem for å gjøre. Jeg husker ingenting av selve samleiet, men jeg blir overrasket om noen av oss fikk noe særlig mer ut av det enn et vagt minne om intimitet.

Det neste jeg husker, er at jeg våkner alene i sengen av at solen praktisk talt slår meg i ansiktet idet den stiger opp over bygningen på andre siden av veien.

For å gi dere hele opplevelsen av følelsene som oppsto i dette øyeblikket, må jeg først ta dere med tilbake noen dager tidligere:

En venninne av meg hadde sovet hos meg i påvente av å flytte inn i et nytt kollektiv. Hun lå på den ytterste delen av dobbeltsengen min, og siste kvelden hadde hun klart å sovne, fortsatt med snusen under leppa.

På det beste så det ut som en gammel mensflekk. På det verste et ukontrollert tilfelle av diaré.

Siden ekstradynen stort sett kamuflerte flekken, hadde jeg glemt å skifte sengetøyet før jeg tok med meg noen hjem.

Så ikke bare hadde han forlatt meg mens jeg sov, han trodde sannsynligvis også at jeg var inkontinent. At jeg er en sånn person som drar menn med meg hjem for å tvinge dem til å sove på den gamle bæsjeflekken min.

Jeg tror aldri jeg har hatt en verre dag, rent psykisk, enn den dagen derpå.

For meg vil han alltid være han som forlot meg midt på natten. Og for ham vil jeg sikkert alltid være hun som bæsjet i sengen. Så la oss håpe vi aldri trenger å treffes igjen.

På Twitter: @tegnehanne