Erling Dokk Holm hevder i Aftenposten 12. desember at det er greit med høye bygg langs Ring 3. Men hva mener han med høye? En hvilken som helst høyde?

Mange, for eksempel Oslos plan- og bygningsetat, mener at de 76 meterne, som er nær det doble av maksimal reguleringshøyde, er altfor høyt. De har derfor bedt prosjektet respektere reguleringshøyden.

At Holm ikke nevner problemene høyhusene kan skape for miljøet rundt, er påfallende. Byantikvaren og Riksantikvaren mener problemene er så alvorlige at de har varslet innsigelser.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Falt av prisgaloppen

Holm opererer med 25 milliarder kroner som pris for første fase av Aker-Gaustad-prosjektet. Det viser at han ikke klarer å følge med på «prisgaloppen».

I sin siste beregning anslo Oslo universitetssykehus en prislapp på 32,5 milliarder. Men før alt er ferdig, kommer det minst 15 milliarder til. Da nærmer man seg 50 milliarder, hvorav mer enn halvparten gjelder Gaustad.

Holm skriver at «for alle som har vært på Ullevål, er det åpenbart at videre utbygging og vedlikehold vil være kostbart. Det finnes ingen løsninger som er god og rimelige.» Det er en synsing lite verdig en som profilerer seg som byplanlegger.

Unisont imot Gaustad

En utredning fra 2011 viste at videreutvikling på Ullevål var bedre og billigere enn å bygge på Gaustad. Og det er ikke snakk om å vedlikeholde gamle bygg, men å bygge nytt klinikkbygg til mellom syv og ni milliarder. Da har Ullevål god bygningsmasse på 180–190.000 kvadratmeter, og man kan spare utbygging på Gaustad til 25–30 milliarder.

Holm har fått med seg fagmiljøets uro for faglig kvalitet, men ikke alvoret.

De slår fast at et lokalsykehusområde med 147.000 innbyggere blir for lite når Traumesenteret skal flyttes. Det trengs minst 240.000. Det er også pussig at det ikke gjør mer inntrykk at fagforeningene som representerer 23.000 medlemmer, unisont er imot Gaustad.

Holms innlegg er ikke nyttig for debatten om hvordan Oslo universitetssykehus skal videreutvikles. Til det er det for preget av synsing og påstander uten dekning.

