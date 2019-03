Debattredaktør Erik Tornes i Aftenposten siterer fra mitt innlegg i Morgenbladet: «Aftenposten prioriterer ikke kunnskaper, formuleringsevne, mangfold eller bidrag til en opplyst debatt. Avisen prioriterer debattanter med høy sosial prestisje.»

Han skriver at avisen gjerne ville ha publisert mitt innlegg, men at det måtte ha vært svært mye kortere.

Ikke plass til å underbygge

Redaktøren tilbød meg akkurat så mye spalteplass at jeg kunne fremsette påstanden, men ikke så mye at jeg kunne underbygge den. Det ville jeg ha gjort ved å dokumentere professortettheten i debattspaltene, og dessuten tettheten av direktører, statssekretærer, stortingsrepresentanter, politiske rådgivere og kulturkjendiser. Samt det totale fraværet av (for eksempel) anleggsarbeidere og renholdsassistenter. Siden jeg ikke fikk mulighet til å underbygge noe som helst, takket jeg høflig nei.

Selve innlegget

Grunnen til at jeg skrev innlegget i det hele tatt, er at jeg i lang tid har prøvd å få spalteplass til kritikk av regjeringens skandaløse satsing på «biodrivstoff».

Enhver som analyserer denne politikken ut fra grunnleggende fysikkunnskap og kjennskap til forskningen på området, er nødt til å konkludere med at biodrivstoffeventyret fører til en kraftig økning av utslippene. Dette har jeg påvist i innlegg etter innlegg, men denne kritikken er det aldri blitt plass til.

Jeg kjenner flere med tilsvarende kompetanse som har gjort samme erfaring. I stedet har avisen prioritert klimasynsing fra kjendiser, og ikke minst fra en minister som ikke skjønner at diesel slipper ut CO₂ når den brenner, enten dieselen stammer fra Nordsjøen eller fra en plantasje i Indonesia.

Et demokratisk problem

Når kunnskapsbasert kritikk av et så viktig politikkområde ikke slipper frem, utgjør det et demokratisk problem. For energiteknikk og utslipp dreier seg faktisk om beregninger basert på fysikk, ikke om fromme ønsker eller om kjendisers angst og beven i møtet med fremtiden.

Og ved å granske titlene i alle innlegg, særlig de lengste, som avisen publiserer, er jeg kommet til den deprimerende konklusjonen at det demokratiske problemet nok også finnes på flere samfunnsområder enn klima.