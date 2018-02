Jonas Hallén og Kjell Dragnes beskylder hverandre for å kolportere myter om hva som ble sagt og ikke sagt om NATO-utvidelse østover i samtaler mellom sovjetiske og vestlige ledere i 1990. Utgangspunktet er en kommentar Dragnes skrev i 2014 der han hevdet at «NATO-utvidelse østover ble ikke nevnt med ett ord i diskusjonene som også Gorbatsjov deltok aktivt i.» Dragnes’ hovedkilde var Mark Kramer som i 2009 hadde avfeiet som rene «myte» at løfter mot NATO-utvidelse var gitt.

Men i 2014 hadde Mary Elise Sarotte i Foreign Affairs dokumentert at Kramer tok feil: «Spørsmålet om NATOs fremtid, ikke bare i Øst-Tyskland men også i Øst-Europa, kom opp kort tid etter at Berlinmuren ble åpnet». Jeg sendte Dragnes en e-post og spurte om han hadde lest Sarottes artikkel. Det hadde han ikke, men mente hennes konklusjon var «ukorrekt».

Men var den det? Spørsmålet er kommet opp igjen etter at flere dokumenter i National Security Archive er blitt avgradert. To av arkivets forskere skriver at «The documents show that (…), discussions of NATO in the context of German unification negotiations in 1990 were not at all narrowly limited to the status of East German territory.»

Ingen skriftlige garantier

Dragnes insisterer fortsatt på at Hallén (og vel nå også jeg?) er mytespredere. I så fall er vi i godt selskap: Blant annet CIA-direktør Robert Gates skriver at «Gorbachev and others were led to believe that 'NATO eastward expansion' wouldn’t happen.» Nøkkelfrasen her er «led to believe». Sovjeterne fikk ingen skriftlige garantier, men fikk ved flere anledninger høre det de med god grunn oppfattet som muntlige forsikringer. Ble de vestlige forsikringene gitt i god tro, eller med jugekors bak ryggen?

Denne debatten kommer til å rulle videre. Men Dragnes går lenger: Han påstår at «myten» om NATO-utvidelse inngår i en «propagandakrig» fra Putins side i dag.

Ja, Putin lyver ofte, noe han har til felles med en viss annen president. Men vi ville stå oss på å skille løgn fra sannhet også når det kommer fra notoriske løgnere.

