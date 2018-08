Konsernsjef i Telenor Sigve Brekke tar i et innlegg 16. august til orde for mer etikk i arbeidet med utvikling av kunstig intelligens. YS-forbundet Negotia organiserer mange innen IKT-sektoren og er opptatt av problemstillingen.

Vi slutter oss til konsernsjefens engasjement, men har samtidig noen utfordringer. Brekke peker på flere forhold rundt utviklingen av kunstig intelligens, men er ikke tydelig på det ansvaret næringslivsledere må ta.

Kunstig intelligens er på god vei inn i mange virksomheter, og utviklingen går raskt. Det betyr at stadig flere beslutninger treffes på grunnlag av vurderinger gjort med kunstig intelligens. Et kritisk spørsmål som må stilles er om «de kunstige svarene» som gis er fullverdige og nøytrale.

Teknologien er ikke nøytral

Mange vil nok tenke at teknologi er nøytralt. Det er ikke nødvendigvis riktig. Teknologien er også et resultat av holdninger hos dem som er med på å designe den. Dette innarbeides i programvarer og algoritmer som skal produsere «nøytral data».

Utviklingen av kunstig intelligens er i en tidlig fase. Negotia er enig med Telenor i at det er viktig at arbeidsgivere tar ansvar og sørger for at medarbeidere som skal utvikle den kunstige intelligensen, representerer mangfoldet. Det er ikke utenkelig at en medarbeider med funksjonshemning vil bidra til andre løsninger enn en med full funksjonsevne. Det er heller ikke utenkelig at en kvinne vil vektlegge andre sider av den kunstige intelligensen enn en mann.

Telenor-sjefen hevder at utviklingen videre starter med etikken. Negotia er enig. Dette forutsetter bred dialog mellom alle parter. Jeg er klar Brekke, er du?

