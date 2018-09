Forrige uke ble Google Assistant lansert på norsk. Nå kan vi snakke med telefonen vår på norsk, og den kan respondere med vanlig tale. Det er jo litt artig. Men det er også ny runde med digital demontering av varehandelen.

Netthandel og endrede vaner har allerede gjort innhugg i varehandelen. I perioden 2008 til 2015 opplevde norsk varehandel tre ganger så mange konkurser som nyetableringer. Siden har utviklingen akselerert.

Hovedorganisasjonen Virke estimerer at frem mot 2030 skal varehandelen tape 30.000 årsverk. De digitale assistentene vil bidra til det.

Flertall om to-tre år

Fra en begrenset utbredelse i dag vil de digitale assistentene være å finne i et flertall av amerikanske husholdninger bare om to-tre år. De to store spillerne er Amazons Alexa og Google.

Veksten er drevet av at teknologien er i ferd med å bli moden og at folk liker assistentene. 64 prosent av dem som har forsøkt, svarer at de opplever assistentene som høfligere enn mennesker, og 41 prosent anser dem som sine venner.

Av dem som har brukt digitale assistenter til å handle varer med, svarer 65 prosent at de ikke kan tenke seg å gå tilbake til handlevanene de hadde før.

Velger egen eier

Hvordan påvirker de digitale assistentene handlehverdagen vår? La oss illustrere med et eksempel. Tenk deg at du ønsker å kjøpe et par rosa Adidas Gazelle. Du kan gå i nærmeste skobutikk og håpe de har modellen i din størrelse.

Alternativt kan du søke på Google og få en liste over hvilke butikker som fører skoene i inn- og utland. I begge tilfeller velger du hvilken butikk du skal kjøpe i, fysisk eller på nett. Med stemmestyring og digitale assistenter blir søkeresultatene sterkt filtrert.

– Hei, Alexa, skaff meg Adidas Gazelle rosa i størrelse 38, til maks 1000 kroner og levert på døren innen neste uke.

Snart kan Alexa levere deg dette, og da velger hun neppe den lokale skobutikken. Da velger hun sin egen eier, Amazon.

Norsk varehandel tester dem

Mens vi venter på at Amazon skal komme til Norge, tester norsk varehandel ut de digitale assistentene. NorgesGruppens Meny er tidlig ute med å pilotere Google Assistant.

Foreløpig bare med en helt enkel tjeneste hvor du kan be om å få varer inn på handlelisten ved hjelp av stemmen.

– Ok, Google, la meg snakke med Meny.

– Hei, Meny her.

– Jeg trenger sjokolade og pizza.

Sjokolade og pizza blir lagt i handlelisten din. Enkelt og greit, blant annet fordi du har latt assistenten velge for deg.

Når Menys assistent velger, viser det seg at sjokoladen er fra nisjeleverandøren Berit Nordstrand. Kanskje ikke en kjent merkevare for den jevne bruker? Pizzaen er NorgesGruppens egen merkevare Folkets.

Kan det virkelig tenkes av folk er så sløve at de lar assistentene velge produkter for seg? Svaret er ja. 85 prosent av kundene velger de produktene som Amazon Alexa foreslår.

Digitale assistenter strammer skruestikken enda et hakk for norske handelsaktører. De forskyver makt. Delvis skjer maktforskyvningen mellom aktørene i verdikjeden, men primært fra handel til teknologigigantene.

Hos Amazon omsetter en kunde som handler via stemmen, for 70 prosent mer enn en som netthandler som vanlig. Der har du noe av motivasjonen for Amazon.

