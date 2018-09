Kort sagt, mandag 24. september

Trygge lokalsykehus fremfor prestisje

Helseminister Bent Høie (H) forsvarer nedleggelse av Ullevål sykehus i Aftenposten 14. september. En nedleggelse av Ullevål setter befolkningens behov for sykehus i fare. Finansieringen er usikker, fagmiljøer vil bli ødelagt, og Oslos befolkning er ikke sikret sykehuskapasitet.

Hele Oslo-området har nå et underskudd på sykehussenger, personell og ressurser. Høie beroliger med at sengetallet etter planen skal øke i første etappe av utbyggingen, frem til 2027.

Befolkningsveksten vil være på 11 prosent, kapasitetsøkningen det dobbelte. Men forventet økt kapasitetsbehov frem til 2035 er det dobbelte av dette igjen. Det velger helsetoppene å «løse» med å halvere planperioden. Hva resultatet blir til slutt, sier Høie ingenting om, og spørsmålet er om pengene strekker så langt.

I tillegg bruker Høie tall på befolkningsvekst utelukkende i Oslo, samtidig som han selv skriver at sykehuset skal ha regionsykehusfunksjoner for en region som dekker halve Norges befolkning.

Prestisjeplaner fra politikere og helsedirektører kan føre til dårligere og dyrere sykehus. Talltriksing løser ikke befolkningens behov for gode og trygge lokalsykehus.

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt

Mer kompetanse og et godt sikkerhetsnett

Alle barn har rett på et trygt og godt skolemiljø. Vi har nulltoleranse mot mobbing. Derfor satser vi både på kompetanseheving i barnehager, skoler og kommuner og nytt regelverk som gir bedre hjelp til de som mobbes. I Aftenposten 21. september gis det et inntrykk av at vi har nedprioritert arbeidet mot mobbing på bekostning av satsingen på bedre klagebehandling. Det er ikke riktig. Regjeringen bruker i år nesten 100 millioner kroner på ulike tiltak for å skape gode læringsmiljø. Om lag halvparten av disse pengene går til kompetanseheving i barnehager, skoler og kommuner. Over 800 skoler og barnehager er i år med på ulike kurs og tiltak der de lærer mer om hvordan de kan forebygge, avdekke og håndtere mobbing.

Forebygging er aller viktigst, men vi må ha to tanker i hode samtidig. For hvis mobbing likevel skjer, skal det nytte å si ifra. Barna og familiene som opplever mobbing skal ikke stå alene. Derfor har vi innført en ny håndhevingsordning som skal være enklere, raskere og mer barnevennlig. Barn og foreldre kan klage til fylkesmannen hvis skolen ikke gjør nok for å stanse mobbingen. Erfaringene fra det første året viser at mange elever trenger hjelp. Da er det viktig at ordningen er effektiv.

Vi får tilbakemeldinger på at fylkesmannens arbeid fører til at flere mobbesaker løses. Skolene lærer av oppfølgingen og det legger et press på kommuner og skoler til å jobbe enda bedre fremover. Å skape godt læringsmiljø er et lederansvar.

Ferske tall viser at tre av fire skoler ikke gjør nok. Derfor må vi fortsatt jobbe med å forebygge, samtidig som vi ivaretar barn som klager. Målet er at barn og unge skal ha en trygg skolehverdag. Derfor har det vært nødvendig å styrke fylkesmennene med 34 millioner kroner for å sikre god og rask behandling. Ingen barn skal måtte vente lenge på svar og hjelp.

Jan Tore Sanner

kunnskaps- og integreringsminister (H)

NSB tar feil om bybiler

I Aftenposten 17. september imøtekommer NSB min kritikk av sitt planlagte bybilkonsept uten å vise til relevante fakta.

Konserndirektør i NSB-konsernet Synne Homble viser til en intern kundeundersøkelse fra deres danske partner Green Mobility. Der opplyser mindre enn fem prosent at de har kvittet seg med privatbilen etter å ha tatt i bruk bybiler. Tilsvarende tall hos Bilkollektivet er 93 prosent (!).

Videre har hun lest på hjemmesidene til Trafikkøkonomisk institutt (TØI) at én delt bil kan erstatte opptil ti privatbiler. Det er riktig, men denne beregningen er basert på Bilkollektivet og våre medlemmer. Vi har en helt annen modell, som ikke kan sammenlignes med bybiler.

TØI bekrefter til oss at de ikke besitter spesifikke data om bybiler, men at bruksmønsteret «kan generere mer bilbruk, i den grad de «tar fra» de som ellers ville valgt kollektivtransport (eller sykkel)». Bilkollektivet jobber aktivt med å redusere unødvendig bilbruk. Spesielt i byen. Vi har ikke «bybiler», men «ut-av-byen-biler», et bredt spekter av biler som kan kjøre langt og frakte mye.

Fra og med denne måneden tilbyr vi også våre medlemmer elsykler med og uten lasteplan. Dem lanserer vi nettopp for å erstatte de minste bilene internt i byen. Hva om vi som er best på bildeling, kan prioritere dette, mens NSB fortsetter å jobbe med tog?

Morten Munch-Olsen, direktør i Bilkollektivet

Følgende gjelder denne bompengeordningen

Jeg viser til innlegg fra Erling Dokk Holm om bompengeopprøret 20. september, som særlig har manifestert seg i Stavangerområdet. Han spør om det er det offentlige som skal overta regningen.

Det mest usosiale med dagens ordning er vel at folk med penger kjøper seg elbil og slipper billig unna. Etter en titt på ordningen de iverksetter, synes jeg ikke lenger synd på innbyggerne her. I alle fall sett fra et Oslo-perspektiv.

Følgende gjelder denne bompengeordningen:

Bompenger betales bare én gang i løpet av en time, selv om en kjører gjennom flere ringer.

Det skal ikke betales for mer enn 75 passeringer i måneden.

Kjøretøy med Autopassbrikke får 10 prosent rabatt.

I rushperiodene mellom kl. 0700–0900 og 1500–1700 blir taksten høyere enn resten av døgnet.

Fylkestinget vedtok følgende takster: kr 20 for lette kjøretøy utenom rushperiodene, og kr 40 for lette kjøretøy i rush-periodene.

Dette betyr at en pendler som reiser gjennom en eller flere av bomringene hver eneste arbeidsdag, ikke betaler mer i bompenger enn det et månedskort med buss sone 1 koster og vesentlig mindre enn bussreise over flere soner. Særlig stor blir forskjellen i forhold til buss dersom flere reiser sammen i bil.

Det er et mål at veksten i persontrafikk ikke skal skje med personbil. Det bør vel ikke da være billigere å kjøre egen bil enn å ta buss?

Johan Filseth, sivilingeniør

Ulikhet og utrygghet

I søndagskommentaren «Når ulikhetene gror» 16. september reflekterer nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik over årsaker til utrygghet, urettferdighet og fremmedgjøring i arbeidslivet.

Tajik politiske tilnærming er etter min oppfatning for snever og ensidig rettet mot bruken av nasjonale politiske virkemidler. Det er grenser for hva nasjonal politisk styring og lovgivning kan gjøre for trygghet i arbeidslivet og økt sysselsetting.

Den politiske debatt her hjemme om arbeidsvilkår og faglige rettigheter må i større grad våge å ta inn over seg vår avhengighet av og tilhørighet til Europa. Berøringsangsten for EU, og for EØS-medlemskapet, synes i økende grad å underkjenne det faktum at vi tross alt har akseptert de fire friheter.

Fire friheter som betyr langt mer for vår egen sysselsetting, arbeidslivstrygghet og fremmedgjøring enn om antall midlertidige ansatte øker marginalt eller ikke.

Politiske diskusjoner om hvem som har den beste sysselsettingspolitikken, bør derfor dreie seg noe mindre om selvråderett og justeringer i arbeidsmiljøloven og mer om forpliktende europeisk samarbeid i et felles marked, herunder om implikasjonene av de fire friheter.

I alle fall hvis diskusjonen skal fremstå relevant for den moderne arbeidstager eller den arbeidsgiveren som leter etter større trygghet og forutsigbarhet.

Øystein Blymke, tidligere ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet

Sofienbergparken er feil park for festival

Sofienbergparken på Grünerløkka er en middels stor park sentralt i Oslo indre øst. Parken er elsket av alle som bor i de omkransende gårdene. Den fungerer som sommerhage siden private hager og balkonger er mangelvare her. Fra mai til september er parken full av folk tidlig og sent.

Men nettopp her vil daglig leder Per Osmundsvaag og Piknik i Parken (PiP) ha festival i 2019. De vil legge beslag på hele parken i ni sommerdager (inkludert rigging) 10.–18. juni og stue inn 5000 mennesker de tre festivaldagene på parkens allerede utsatte gressmatte.

«Hypersensitive» naboer

Sjarmoffensiven fra PiP-arrangørene fortsetter i Aftenposten 18. september etter omfattende spalteplass til samme Osmundsvaag 18 juni. Da beklaget han seg over de «hypersensitive» naboene som klaget på støy ved Vigeland-museet, der festivalen fant sted i år.

Men nå skulle festivalen «hjem» til Grünerløkka, der den aldri har vært arrangert. Osmundsvaag mente at det ønskede festivalpublikumet bor nettopp på Grünerløkka og lanserte sin plan som et uimotståelig vinn-vinn-prosjekt for bydelen.

Pr. dags dato har Grünerløkka bydelsadministrasjon kun inngått en intensjonsavtale, men det virker som om alt vedrørende arrangementet er klappet og klart.

Ekskluderer for deltagelse

I bydelens retningslinjer for leie av parker vektlegges at arrangementer skal være til berikelse og glede for alle bydelens innbyggere. De skal også gjenspeile mangfoldet i bydelen, og barn og ungdoms behov skal tilgodeses (§5 i retningslinjer).

De høye billettprisene ekskluderer for deltagelse, og alkoholsalg utelukker mange unge. Men støyen som vestkantbeboerne ikke tålte, får de nok med seg. Bydelen har alt den mer omfattende Øyafestivalen i

Tøyenparken innenfor sine grenser. Derfor bør andre og større parkområder uten tett bebyggelse rundt få glede av Piknik i Parken. Sofienbergparken er ikke stedet!

Beboere har reagert sterkt på planene og vil få støtte fra Grünerløkka Rødt i sine protester mot arrangementet.

Terje Skaufjord, styremedlem, Grünerløkka Rødt