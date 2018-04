Kort sagt, fredag 27. april

NRK var påvirket av presseetikken

Kan vi stole på norske medier, spør kommentator Anki Gerhardsen og antyder at NRK har latt seg påvirke i Frode Berg-saken. Det er hensynet til presseetikken som har påvirket våre vurderinger.

NRK har drevet en fri og uavhengig journalistikk i arbeidet med å finne ut mest mulig om hva som er bakgrunnen for arrestasjonen og fengslingen av Frode Berg. Vi opplever Gerhardsens spekulasjoner som grunnløse. NRK har jobbet på vanlig måte, og det er gjort ordinære redaksjonelle vurderinger underveis i saken.

Det er ikke uvanlig at journalister får oppsiktsvekkende informasjon i arbeidet med saker. Men Vær varsom-plakaten stiller en rekke krav til det som skal publiseres. Det å være kritisk til valg av kilder og kontrollere at opplysningene er riktige, er helt fundamentalt i presseetikken. Det er det dette handler om.

Dagbladet fikk gjennombrudd i denne saken, og det skyldes godt journalistisk håndverk. Vi skulle gjerne ha vært det mediehuset som ble sitert bredt og satte dagsorden med den siste utviklingen i denne saken.

Marius Tetlie, fagredaktør, NRK Nyhetsdivisjonen

Ensidig om kosthold og ernæring

Aftenpostens konferanse «Maten vår» 23. mai støtter myndighetenes ernæringsråd uten motforestillinger. Hundrevis av fagfolk har et annet syn; ingen av dem er invitert.

Nasjonalt råd for ernæring (NRE) har et unyansert syn på mettet fett, salt og karbohydrater uten forståelse for evolusjon. NRE velger kilder selektivt. Sponsor TINE lanserer stadig nye «lettprodukter». Fra Oslo Met stiller professor Liv Elin Torheim fra NRE og tidligere NRE-leder Rune Blomhoff. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke sender Erik Arnesen, som i 2017 ledet en utredning om mettet fett for NRE.

Torheim etterfølges av Helsedirektoratets Linda Granholt. Hun har doktorgrad i ernæring fra Universitetet i Oslo (UiO) og har vært direktør for helse og ernæring i Mills Da. To forelesere er/har vært medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Schibsted Mediegruppe (SM) eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Professor Christian Drevon fra UiO er konsulent for VGs Vektklubb! Aftenposten og VGs praksis bekrefter at SM ikke driver uavhengig journalistikk.

Dag Viljen Poleszynski, dr. philos.

Økonomisk ulikhet splitter oss

Det blir feil når Civita-rådgiver Lars Kolbeinstveit kritiserer forfatter Birger Emanuelsen for å «henge seg opp i identitet».

Emanuelsen peker på at vi lever i bobler. Vi mener mye om hverandre uten å vite nok om den andres virkelighet. Som når en tenketank-ansatt diskuterer stillingsbrøker i helsevesenet og moraliserer over at noen sluntrer unna, men selv har en fleksitid og frihet i arbeidslivet andre bare kan drømme om.

Selvsagt handler det om identitet. En sykepleier gjør felles sak med andre sykepleiere. Selv er jeg organisert med andre handel- og kontorarbeidere. Men Emanuelsen sier aldri at bare sykepleiere kan forstå hvordan det er å være sykepleier. Han reflekterer over om vår evne til innlevelse og vilje til å forstå andre er blitt mindre. Siden midten av 1980-tallet har den økonomiske ulikheten økt. De rike er blitt rikere, mens lønnsutviklingen for dem som tjener minst, i mange sektorer har stått stille. Det gjør noe med samfunnet vårt. Den mest effektive måten å skape mindre avstand og større forståelse mellom folk vil være å redusere de økonomiske forskjellene.

Forståelsen for andres hverdag kommer gjerne når vi møter hverandre og blir kjent. En felles skole og gode nabolag med variert sammensetning bidrar.

Kollega Hannah Gitmark har løftet forslaget om en obligatorisk borgertjeneste, en idé hentet fra amerikaneren Robert Reich. Når unge tar ansvar i nærmiljøet sitt – jobber for hjemløse, trener fotballag eller hjelper eldre, er det nyttig for samfunnet, men gir også erfaringer ut over egne sosioøkonomiske bobler. Det er fare for at økende økonomiske forskjeller splitter samfunnet, gir opphav til «oss» og «dem» og undergraver opplevelsen av «vi». Derfor er Emanuelsens påminnelse viktig.

Hilde Nagell, rådgiver, Tankesmien Agenda

Beboerparkering og bildeling

23. april gir Synne Homble en god oppsummering av fordelene med bruk av delebiler: Færre biler og mindre bilkjøring. Et godt sted å begynne tilretteleggingen for delebiler vil være å gi rett til beboerparkering for disse bilene på lik linje med private biler.

I dag er beboerparkering knyttet opp til det å eie sin egen bil. Hensikten med beboerparkering er god – å få ned antallet biler i byen. Men en parkeringsplass i Oslo sentrum har stor verdi – på utleiemarkedet må du fort ut med 20.000 kroner pr. år for en plass. Prisen for beboerparkering er mye lavere, dermed er disse plassene subsidiert av det offentlige. Å dele ut subsidier til bileiere er både urimelig og uhensiktsmessig.

Det er urimelig fordi denne gruppen ikke har spesielle behov for subsidier. Det er også uhensiktsmessig fordi det gjør det vanskeligere for dem som ønsker å gå over til delebiltjenester. Beholder du din egen bil får du stå billig i gaten, kjører du delebil får du ikke. Et alternativ er å gi rett til beboerparkering til alle beboere i området, men tillate videresalg. For å unngå for mye parkering måtte da prisen på parkeringen økt. Samtidig ville man både fått en mer rettferdig og fremtidsrettet ordning.

Katinka Holtsmark, postdoktor, økonomisk institutt, Universitetet i Oslo