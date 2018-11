Rundt 1000 norske menn dør av prostatakreft hvert år. Mange menn står i fare for overdiagnostikk, skriver Vandvik og Heen om prostatakreft og PSA-testing i Aftenposten 12. november, og legger til at Aleris «tilbyr PSA-testing til menn som vil betale». Vi kan tåle et sleivspark, men synes ikke budskapet om at menn ikke skal ta PSA kan stå uimotsagt.

Den europeiske urologiforeningens retningslinjer (utarbeidet av urologer, kreftspesialister, radiologer og patologer) anbefaler at PSA-testing tilbys «menn med økt risiko for prostatakreft, dvs. menn over 50 år og menn over 45 år med prostatakreft i familien». Overdiagnostikk og overbehandling er en utfordring. Samtidig som vi ikke vil behandle den «snille» kreften, ønsker vi å finne og behandle aggressiv prostatakreft for å redusere antallet årlige dødsfall.

Ny og mer presis diagnostikk bidrar til å unngå overdiagnostisering. Aleris var først i Norge med å innføre MR-veiledede vevsprøver ved alle prostatabiopsier. På denne måten reduseres antall unødvendige vevsprøver. I Aleris har vi i 2017 registrert kreft i 70 prosent av våre vevsprøver. Av disse var 77 prosent intermediær og aggressiv type, altså sykdom som hos de fleste bør behandles. Hos dem som trenger en prostatabiopsi, er det viktig at dette gjøres tryggest mulig.

OUS har nylig gått ut med tall hvor 10–15 prosent av deres pasienter fikk blodforgiftning etter prøvetaking. I Aleris kjenner vi oss ikke igjen her heller: Ved siste gjennomgang hadde vi under 3 prosent sepsis.

Fakta: En av ti pasienter fikk alvorlig infeksjon Helsedirektoratet har levert tall fra Norsk pasientregister om komplikasjoner og sykehusinnleggelser ved prostatabiopsi, på bestilling fra Bjerklund Johansen. Tallene viser ifølge ham at 655 pasienter (10 prosent av 6545) ble lagt inn med alvorlig infeksjon etter biopsi. Totalt antall innleggelser er 1000 fordi noen av pasientene har vært innlagt flere ganger. Tallene er fremkommet ved at man kombinerer flere koder for gitte diagnoser hos pasientene og koder for bestemte former for behandling (prosedyrer). Da Aftenposten henvendte seg til Helsedirektoratet om saken, ble tallene gjennomgått på nytt for å sikre at materialet er korrekt. Helsedirektoratet bekrefter at de utleverte tallene er korrekte, men påpeker at de ikke er ansvarlig for analyser og tolking av materialet. Det finnes ingen løpende registrering av komplikasjoner og sykehusinnleggelser etter prostatabiopsier fra før.

Dette er likevel 3 prosent for mye. Derfor reduserer vi infeksjonsfaren ytterligere ved å gå over til biopsier som ikke tas gjennom endetarmen. Pasientene med «snill kreft» følges opp regelmessig, og får behandling ved tegn til sykdomsutvikling. Det gjør vi i Aleris for alle våre pasienter, både de vi utreder på vegne av det offentlige og de som betaler for undersøkelsene selv.

