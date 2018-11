Kort sagt, onsdag 28. november

Eystein Gjelsvik var ikke nazist

Marte Michelets bok om hjemmefronten har fått barn og barnebarn av henholdsvis Tore (1916–2006) og Eystein (1881–1950) Gjelsvik til å reagere (Aftenposten 15. november), blant annet på et utsagn fra boken: «Men han (Tore Gjelsvik) gir dessverre aldri noen refleksjoner om hvordan han forholdt seg til den rasebaserte, antisemittiske, snevert bondenasjonalistiske ideologien han vokste opp med.»

Var Tores barndomshjem preget av slike holdninger? Var faren del av en rasebasert, antisemittisk og snevert bondenasjonalistisk ideologi?

I min hovedfagsavhandling i historie er Eystein Gjelsvik sentral. Jeg har studert hans tanker og handlinger som leder av Selskapet Ny Jord fra 1917 og i tiårene etter. Ny Jord hadde preg av nasjonalisme og nostalgi fra starten i 1907 til 1918, da fokus flyttet seg mot noe nytt i landbruket: nydyrking på større felt med moderne teknologi.

Gjelsvik bidro til å realisere visjonen: nydyrking for tildeling av familiebruk til selveiende bønder. Det gamle tankegodset ble raskt mer marginalt, det var blant annet ingen tegn til tilnærming til Nasjonal Samling.

Gjelsvik var ingen politisk ideolog eller tilbakeskuende romantiker, men tvert om en praktisk orientert teknokrat, en landbruksteknisk innovatør som i 1955 fikk sin fortjente bauta ved forsøksgården Moldstad i Smøla kommune.

Ståle Tangen, cand.philol.

Tanker etter Rossaviks minneord for Jon Michelet

I april døde Jon Michelet. Han ble fortjent hyllet av en samlet offentlighet for sitt forfatterskap, sosiale og politiske engasjement og folkelighet.

Frank Rossavik hevder i et minneord at Michelet, i motsetning til de fleste andre kommunister som «sjelden har humor, er enøyde, harde og uforsonlige fanatikere» var «kommunisten med et menneskelig ansikt».

Å fremme slike fordomsfulle og generaliserende karakteristikker har lite i et minneord å gjøre. Å hevde at Michelets store innsats kom på tross av at han var kommunist, fremstår i beste fall som politisk ønsketenkning.

Ole Petter Jupskås, Asker

Demensforskningen må prioriteres

Som 90-årig pårørende opplever jeg demens så nært som det går an, og derfor ønsker jeg å si litt om denne lumske sykdommen. Den kommer snikende, og de første uskyldige tegn på glemsomhet blir kanskje oversett. Etter hvert kommer det flere og flere tydelige tegn på at her skjer det en forandring.

For de aller fleste, for ikke å si omtrent alle sykdommer, finnes det medisiner og behandlinger. For demenssykdommer finnes det ingen effektive medisiner, ingen som kan forebygge demens og slett ingen som kan helbrede.

Demenssyke er på en måte samfunnets stebarn. Det man med sikkerhet vet, er at noen forbedring i tilstanden må det bare sees langt etter. All beundring og respekt for dem som driver med pleie og omsorg i hjem og sykehjem, men selve sykdommen kan de ikke gjøre noe med, den går sin ubønnhørlige gang.

Jeg hørte et foredrag av en anerkjent geriatrilege. Han formidlet kunnskap om demens på en tydelig og for vanlige folk forståelig måte. Blant annet sa han at hadde det vært forsket like mye på demenssykdommer som det er forsket på hjerte- og karsykdommer, så hadde vi kommet adskillig lenger i å løse gåten om demens.

Her er midler nok. I stedet for å gi et titalls milliarder i skattelette til folk som på ingen måte er i slik økonomisk situasjon at de trenger det, kunne dette gått til vitenskapelig forskning som sannsynligvis ville gitt resultater.

Med den økende andel av eldre folk er det på tide at geriatrien får den status den fortjener.

Arvid Stanghelle, Mysen

Digital legevakt er ingen trussel mot fastlegen

I Aftenposten 13. november tar Ida Aalen og Svein Willassen fra Confrere til orde for at fastlegene bør tilby videokonsultasjoner. Det er jeg enig i. Deres beskrivelse av KRY som en «trussel mot fastlegeordningen» er jeg imidlertid uenig i.

Vi kan tvert imot avlaste en presset fastlegeordning gjennom «digitale legevakter». Innføring av en ny teknisk løsning på fastlegekontoret kommer ikke til å løse dette alene.

En digital legevakt skal hverken erstatte fastlegene eller legevaktene i kommunen, men raskt behandle medisinske problemer som det haster for pasientene å få behandling for, og som hverken er akutte (livstruende) eller krever fysisk konsultasjon. På den måten kan fastlegene få bedre tid til å hjelpe pasienter som krever mer oppfølging, og legevaktene kan konsentrere seg om akuttmedisinske problemstillinger.

Det jobbes med å gjøre fastlegen mer digital, men det betyr ikke at fastlegen dermed blir med tilgjengelig eller får mer kapasitet. Det er lite som tyder på at det vil løse fastlegekrisen og bedre tilgjengeligheten for pasientene om ikke også systemet endres.

Thorleif Jansen, medisinsk sjef, KRY

Varehandelen sliter. Også i sentrum!

Andreas Slettholm utfordrer i Aftenposten 19. november gamle fordommer innen varehandelen: mangel på parkeringsplasser påvirker handelen! Han viser til at færre kunder kommer med bil og bare syv prosent av omsetningen i sentrum kommer fra bilister.

Jeg mener at Slettholm og den forskningen han viser til, tenker feil på problemstillingen. All handel kan deles inn i to: nyttebasert (for eksempel matvarer) og nytelsesbasert handel (for eksempel restauranter).

Når man handler nyttebaserte varer nært hjemmet etter jobb, kan det være fordi man ikke ønsker å bære på tunge plastposer. Med tidsklemma velger mange å kjøre til et nærliggende kjøpesenter med gratis parkering, hvor man enkelt kan handle det meste i et konsentrert område. Kjøpesentrenes tilbud til publikum er effektiv handel av primært nyttebaserte varer og tjenester.

For kunder som søker nytelsesorienterte varer, tjenester, og opplevelser, er bysentrum mer attraktivt enn et kjøpesenter. Motivasjonen for handel er således av mer sosial karakter. Sentrum blir da en rikholdig teaterscene for opplevelser. Bysentrums tilbud til publikum er en sosial arena for primært nytelsesbaserte varer og tjenester.

Konklusjonen kan derfor være at kundene bruker kjøpesentra og bysentrum av ulike grunner. Resultatet er at betydningen av parkeringsplasser i sentrum avtar og at færre bilister handler i sentrum.

Tor W. Andreassen, professor, Center for Service Innovation (CSI), Norges Handelshøyskole