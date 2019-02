Kort sagt, torsdag 7. februar

Honnør for rask og god service til flybussen!

Lørdag 19. januar opplevde jeg alle reisendes skrekk: Klokken 18.10 går jeg av Flybussen FB3 på Storo. Fem minutter etter oppdager jeg at vesken – med husnøkler, visakort, sertifikat, trikkekort, penger etc. – er vekk, og nå på vei mot Bekkestua! En vellykket reise blir lagt i grus, jeg er helt lammet (skifte lås, stoppe visakort surrer i hodet). Tar drosje til familie på Tåsen for hjelp.

Så starter solskinnshistorien: Vi ringer Opplysningen 1881 og får etter hvert kontakt med FB3-sentralen på Bekkestua. Der har de god oversikt, og forteller at «min» buss fra Gardermoen ennå ikke er kommet til Bekkestua. De skal ringe tilbake når bussen er inne. Snaue 10 minutter senere ringer mobilen – vesken er funnet! Den kan videre sendes østover med neste buss og være på Tåsen holdeplass litt før klokken 20.30. Fantastisk!

Bussen er presis, og jeg får sitte på til Storo. Alt er i orden i vesken, i ytterrommet ligger håndskrevet info fra Norgesbuss. Den hyggelige sjåføren forteller at folk ofte glemmer noe på bussen, og at selskapet har gode rutiner for dette.

Jeg kan endelig senke skuldrene, trodde ikke dette var mulig! Bare noen timer senere enn opprinnelig planlagt er jeg hjemme – uendelig takknemlig for rask og effektiv handling fra Flybussen FB3, også på en lørdagskveld.

Sunniva Jakhelln, Oslo

Støres svar på strømprisene

Lørdag 2. februar har Aftenposten et intervju med Jonas Gahr Støre om strømprisene. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle oppleve at en leder i Arbeiderpartiet vil henvise sine presumptive kjernevelgere til offentlige støtteordninger. Og det fordi de ikke makter å betale brutale strømpriser. Han våger rett og slett ikke å ta oppgjør med det som svært mange har forstått, og nå merker svært godt; det er noe fundamentalt galt i måten vår vannkraft prises på.

Jan Line, Arendal

Fysisk aktivitet er bra for deg

Etter at lege Rønnaug Ødegård forrige uke gikk ut og hevdet at trening ikke hjelper for å gå ned i vekt, har jeg som mange kjent på et behov for å bidra i debatten. Ikke nødvendigvis fordi dette er veldig feil. Ikke nødvendigvis fordi det ikke er fornuftig å ha fokus på et sunt kosthold først og fremst, hvis man ønsker vektreduksjon. Men selv om mange har avvist Ødegårds påstander med både forskning og gode argumenter, synes jeg kanskje debatten kunne startet i en annen ende for at den skulle gitt et tydeligere bilde av alle fordelene fysisk aktivitet og trening faktisk gir.

For det første er det viktig å understreke at fysisk aktivitet er bra for deg. Om du er ung, gammel, tykk eller tynn. Det har nok ikke alene så stor betydning for hva vekten viser i kilo som noen kanskje trodde, men det er bra for både kropp, sinn, helse og livskvalitet.

Men, og dette er viktig, hvis du har få eller dårlige erfaringer med fysisk aktivitet, så er det viktig at du får hjelp av kvalifisert personell for å komme i gang og ikke minst støtte deg opp når motbakkene blir bratte. Da handler det også om å gjøre treningen morsom og meningsfull. Mange trenger derfor hjelp på veien mot et mer aktivt liv.

Jeg mener også at vi må ha et mye større fokus på hva som skal til for å forebygge at befolkningen blir stadig tyngre, stadig mer stillesittende og ikke minst velger dårlige vaner når det gjelder kosthold. Det starter med barna, med opplysning av foreldre og å legge til rette for at det å ta gode valg blir enkelt. Vi må formidle at fysisk aktivitet og det å bruke kroppen aktivt er bra for alle menneskers helse – uansett utgangspunkt. Og uansett hva vekten viser.

Jens F. Aas, fysioterapeut

Bestumkilen – vårt felles friareal

Bydelsutvalget i Ullern er for å bevare og utvikle Bestumkilen og nærområdet. Derfor engasjerte de fagfolk, arkitekter og andre i en idédugnad fra 2010 av. Forventningen til sterk fortetting var stor i Rådhuset. For å sikre en lokal hånd på rattet ble det ved god involvering laget en mulighetsstudie. Boliger og sosial infrastruktur, dvs. blant annet barnehager og skoler, ble en del av planene. Sluttproduktet ble en mulighetsstudie for hele Skøyen, lokalt forankret, et bærekraftig forslag.

Sentralt i mulighetsstudien var Bestumkilen og området mot sjøsiden. Dette måtte sikres for fellesskapet. Gi plass til idrett, svømmeanlegg og et friområde for hele byen. Kort sagt skape et miljø for levende mennesker. Bekjempe nedbygging av området slik det er foreslått av Plan- og bygningsetaten overfor byrådet.

For Skøyen ble byggehøyden begrenset til 12 etasjer, avtrappende mot småhusbebyggelsen. Senere er det kommet flere forslag. Sist fra Skøyen miljøforum og kafédialogen. Samlet sett gode innspill til en vellykket utvikling av Skøyen og Bestumkilen. Her påhviler det oss et stort ansvar for dagens og morgendagens innbyggere.

Odd Einar Dørum, bystyremedlem (V) og Carl Oscar Pedersen, bystyremedlem (H)

Nepotisme i regjeringsapparatet

Aftenposten har 2. februar en reportasje om nære familiære relasjoner i regjeringsapparatet. Avisen dokumenterer en rekke forhold der statssekretærer, rådgivere og statsråder har ekteskapelig og annen nær familietilknytning til politikere i og rundt det samme apparatet.

Da jeg var del av regjeringsapparatet i Syse-regjeringen, kan jeg ikke huske en eneste relasjon av den typen Aftenposten nå beskriver, selv om flere kom fra politisk aktive familier. Nå henter regjeringspartiene jevnlig inn ektefeller, samboere, sønner og døtre for å være med og styre Norge.

Jeg stiller ikke spørsmål ved disse menneskenes politiske og faglige kvalifikasjoner, heller ikke ved de formelle habilitetsspørsmålene. Men når så mange personer med så lik bakgrunn og så mange nære relasjoner ristes sammen i et så viktig og samtidig nokså lukket fellesskap, er det grunn til å rope varsko. Personene i dette apparatet blir dessuten ikke rekruttert på vanlig måte. De blir plukket ut av ledelsen. Da blir slike «familieansettelser» enda mer tvilsomme. Nepotisme er et belastet begrep. Det nåværende regjeringsapparatet har dessverre fått et preg som gjør at betegnelsen ikke er injurierende.

Bjørn Iversen, Reinsvoll

Beklager, men jeg har ikke tenkt å gi meg

Statsviter og østfoldbonde Harald Borgebund er tydeligvis lei av å slite med brysomme kolleger bosatt rundt i Norges avkroker. Men blir hverdagen hans lettere hvis han bare blir kvitt sånne som meg?

På samme måte som Troms og Hordaland ikke kan konkurrere med Østfold, kan ikke Østfold konkurrere med Skåne, Jylland eller Ukraina. Og vil det være politisk vilje til å bruke penger på landbruk dersom frukttrærne i Hardanger blir erstattet med bjørkekratt? I en slik situasjon vil restene av et norsk landbruk henge i en syltynn tråd.

Den gamle visa om at bøndene må bli færre og mer effektive har sin rot i en småbruksstruktur og en industri som tørstet etter arbeidskraft. Verden har endret seg. Så beklager Harald Borgebund, du må nok slite med meg en god stund til, men jeg tror faktisk det er til begges beste.

Tor Erik Leland, melkebonde i Audnedal, Vest-Agder