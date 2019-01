Kåre Willoch mener i Aftenposten 22. januar at skyskraperen vi har tegnet på Fornebu, kommer til å «forstyrre utsynet fra sentrale områder mot de vakre åsene rundt dem». Det tror ikke jeg.

Noe positivt

På lang avstand kommer høyden til å skape muligheter til et visuelt bånd mellom det sentrale Oslo og Fornebu.

Tegning: Wingårdh

Landskapet gjør at Fornebu-landet i dag bare synes fra enkelte steder i Oslo. I takt med at Fornebu blir en mer betydningsfull del av storbyområdet, blir det også naturlig at Fornebu og høyhuset vises fra deler av hovedstaden.

Ettersom jeg ser høyhuset som et tilskudd, er det i mine øyne noe positivt.

En flyktig luftspeiling

Går vi nærmere, som fra Lysaker stasjon, vil opplevelsen domineres av volumoppbyggingen og fasadens utforming. Fasettene i fasaden gjør at høyhuset reflekterer lysets variasjoner.

Avhengig av sol og himmelens farge, kommer huset på samme vis som havet, til å endre form fra en mørk silhuett til en flyktig luftspeiling. Med glassets vinkler varierer også dets funksjon. Omtrent halvparten av byggets fasade er transparent, mens resten er det ikke.

Det betyr at bygningen kommer til å få ytterligere et kjennetegn når virksomhetene i bygget lyser den opp innenifra. De transparente partiene har alle samme bredde, mens de ikke-transparente vil variere. Når også disse er innbyrdes forskjøvet, vil det illustrere bølgene på havet – også om natten.

For lave høyhus

Jeg, i likhet med mange i min generasjon, mener at høyhusene fra slutten av 1900-tallet var for lave sammenlignet med bygningenes bredde. Resultatet ble stubbete, de mangler den elegante høyden som skyskraperne fra den gylne epoken på slutten av 1920-tallet og begynnelsen av 1930-tallet.

Min konklusjon er at det er forholdet mellom høyde og bredde som er helt avgjørende for om bygget oppfattes som slankt eller ikke.

Proporsjonene er viktigere enn høyden. Silhuetten er det som synes i landskapet. Det er klart at bygget blir veldig synlig. Det kommer til å bli sett fra store deler av Oslo-området. Jeg vil tro at det kommer til å bli oppfattet som smalt og vakkert.

