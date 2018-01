Kort sagt, torsdag 18. januar

Elbil-sagaen som aldri tar slutt

Jeg leser i Aftenposten 16. januar at elbiler ikke er miljøvennlige – globalt sett. Geir Martinussen har fått luft under ordene de siste ukene. Året ble ringt inn med debattinnlegg i Dagbladet, og nå altså i denne avis. To artikler som hamrer inn det samme budskapet. El må ut.

Er det noe i dette? Ja, utvinning av litium, nikkel og kobolt er negativt for miljøet. Batteriet koster en masse CO₂. Verdens elkraft er ikke ren. Veislitasje får vi og plass tar de, elbilene. Kort sagt, en del å sette fingrene på. Men milevidt fra tilsvarende regnestykke for vår venn fossilbilen? Hva med åpne oljesandgruver i Canada, oljeutvinning i regnskogen eller store dagbrudd i aboriginterritorier i Australia? Sant å si så er alt dette argumenter mot bilen, ikke elbilen.

Over til verden, gjør vi den en bjørnetjeneste? Ifølge Martinussen er den «utvetydige konklusjonen» ja. Et kort regnestykke, der Ampera-e sammenlignes med en golf TSI 110hk, viser en annen sannhet. Med CO₂-tall for strøm-miks i Norge, Norden og Europa (OECD) på 4, 120 og 300 g pr. kWh, ca. 9 tonn CO₂ for batteriet og 140 prosent av NEDC-forbruket (icct) for begge bilene, ja, da går du i pluss med Opel-en etter henholdsvis 60, 70 og 100.000 km. Etter 250.000 km i Norden har du spart 50 prosent av utslippene. Ikke halvgærent, og bedre blir det med mindre batteri.

I edruelighetens navn: Elbilen løser ikke alt, men er soleklart beste vei fremover. Husk: Strømmen blir renere, batteriene blir renere og – rosinen i pølsa – det går an å fange CO₂ i kraftverk.

Andreas Istad Lem

Børresen må følge bedre med

Flaggkommandør Jacob Børresen må følge mye bedre med i den militære utviklingen. Mitt anliggende i min første replikk til ham var at det han kaller «permanent amerikansk militært nærvær» som «utfordrer basepolitikken» er en foreldet problemstilling. Det USA nå driver med i Europa, er hovedsakelig øvelser på rotasjonsbasis. Få av styrkene står samme sted over noe tidsrom. Skulle noe være «utfordrende», må det være styrkenes mobilitet og evne til å dukke opp på overraskende steder.

Et eksempel er den amerikanske hærens øvelser i Europa med helikoptermobile styrker. USAs 12th CAB (Combat Aviation Brigade) står permanent i Europa med redusert styrke, men i fjor var 10th CAB og 501st Aviation Regiment her med 86 helikoptre og fløy langs østgrensene i Sentral-Europa praktisk talt opp i neseborene på russerne. På øvelse Saber Guardian i Bulgaria fraktet 10th CAB og greske helikoptre bulgarske og greske styrker og styrker fra USAs 173rd Airborne Brigade og canadiske Princess Patricia's Light Infantry, for å erobre en flyplass slik at tyngre styrker kunne gå inn. Russerne, som er glimrende analytikere og langt mer oppdaterte enn Børresen, lot seg ikke affisere. Kort etter var styrkene andre steder. Etter ni måneder dro 10th CAB hjem til USA mens 1st CAB kom inn.

Børresen sauser mye sammen når han mener at jeg tillegger ham at allierte øvelser skulle berettige russiske mottiltak. Han henger igjen i foreldede forestillinger om den kalde krigens fastlåste basestruktur.

John Berg major (R) forsvarsanalytiker

Lettkledde jenter og rumperisting definerer oss ikke

Jeg er en brasiliansk kvinne som synes det er helt feil å bruke det som skjer på funkfester til å si at utviklingen av kvinners rettigheter i Brasil går i gal retning. Det er sant at favelafunk, slik det er vist i Aftenpostens TV-serie Stuck, er ødeleggende for kvinner.

Men ingen blir tvunget til delta på en funkfest i Brasil slik som i andre land hvor kvinner er bokstavelig talt tvunget til å gifte seg eller til å gjøre ting mot sin vilje. Både menn og kvinner deltar på funkfester frivillig, begge kjønn trives og de som ikke liker det kan velge å ikke gå. Noen kan si at det skaper en negativ holdning mot kvinner som sprer seg i samfunnet. Dette er også sant.

Men vi må huske at denne holdningen ikke ble skapt av favelafunk. Dette er noe som eksisterer fra før og av andre grunner. Derfor er det galt å skylde på favelafunk som årsaken til det i utgangspunktet.

Brasil er et land med forskjellige virkeligheter og kulturer og det må det bli tatt hensyn til. Kamp for kvinners rettigheter vokser frem litt etter litt og til tross for alle problemene, går vi i riktig retning.

Myreli Xavier de Lima

Bli frivillig

Takk til Gerd Østmoe for et fint innlegg om det å aldres. «Alderen jobber så stille, så stille» skriver hun. En dag kommer opplevelsen av å være – eller føle seg gammel. Kroppen fungerer ikke som før, vi føler oss hjelpeløse og oversett, at vi ligger samfunnet til byrde. Jeg et forslag som kan bidra til å gjøre overgangen lettere: Engasjer deg i frivillig arbeid.

Behovet for frivillige som besøksvenn, i følgetjenester, gjennomføring av arrangementer og andre aktiviteter rettet mot eldre er stort. Å bruke litt av vår fritid på frivillig arbeid er meningsfullt og det kan virke som vaksine mot de negative opplevelsene av aldring beskrevet i innlegget. Å gi noe av vår tid til å hjelpe noen som trenger det, gir en annen opplevelse av å bidra enn det å betale skatt. Det gjør at vi lettere kan akseptere det uunngåelige rollebyttet: At vi selv etter hvert blir den som trenger hjelp.

I tillegg er det grunn til å tro at flere møter med de som er eldre enn oss, og som trenger hjelp i hverdagen, gir en opplevelse av å selv være relativt sprek. Vi sammenligner oss ikke lengre bare med den vi en gang var, eller de som er sprekere enn oss.

Som frivillig får du minst like mye tilbake som du gir. Østmoe har sikkert egne erfaringer med dette. Jeg håper likevel at hun setter pris på mitt innspill. Bli frivillig. Det er garantert godt for både deg og de du hjelper. Uansett alder.

Jens Petter Homleid, Lambertseter