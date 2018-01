Apple i paradis | Øyvind Kvalnes

En av de viktigste avsløringene fra Paradise Papers i fjor høst var at teknologiselskapet Apple fremdeles unngår skatt på inntektene sine rundt om i verden. I 2013 uttalte Apple-sjef Tim Cook at selskapet ikke skulle gjemme bort penger på noen karibisk øy.

Geografisk sett har han sine ord i behold. Overskuddet er samlet på øya Jersey i Den engelske kanal, hvor det er skattefritak for selskaper. I november erklærte Apple å ha akkumulert 252 milliarder dollar, hvorav 94 prosent er plassert på skattegunstige steder utenfor USA.

Ingen bestrider at Apples praksis er innenfor loven. Spørsmålet er om det er rimelig å forvente at selskapet også tar etiske hensyn.

Skatt er til for å finansiere samfunnets infrastruktur. Burde ikke et ansvarlig selskap som Apple bidra til fellesskapet, selv om det finnes juridiske smutthull for å unngå det?

Eplelogoen lyser mot meg fra så å si alle laptopene

I romjula var jeg en av sensorene for 250 masterstudenter på BI som fikk dette spørsmålet til eksamen. De brukte etisk teori til å diskutere om Apple burde revidere sin skattepraksis. Dette er studenter som er kjernekunder for selskapet.

Når jeg møter dem i auditoriet, kan jeg få fornemmelsen av å være i en reklamefilm for Apple. Eplelogoen lyser mot meg fra så å si alle laptopene i rommet.

Et flertall av studentene skriver at Apple burde endre praksis. De mener at det er rimelig å forvente at et selskap er med på å betale for infrastrukturen i samfunnet.

Blir de kritiske forbrukere? Jeg tviler.

Studentene finner støtte til dette tankesettet både i utilitarismen og i pliktetikken. Verden blir bedre for alle berørte parter om tunge finansielle aktører bidrar til fellesskapet. Det er også en måte å respektere menneskeverdet til samfunnets borgere.

Studentene er altså kritiske til Apples nåværende praksis. Er dette et tegn på at den oppvoksende generasjonen kommer til å være kritiske forbrukere, som kan tvinge Apple til å endre kurs? Jeg tviler.

Studentene har også tidligere levert ypperlige besvarelser i etikk. Når jeg har rost dem for det, har de svart at dette er fordi oppgaven handlet om etikk. Hadde samme eksempel dukket opp til eksamen i strategi eller finans, ville de svart i tråd med forventningene der.

Lager du de kuleste tingene, slipper du lettere unna

En av foreleserne på masterkurset i etikk var Ylva Lindberg fra konsulentselskapet Sigla. Hun fortalte studentene om dynamikken mellom hva et selskap produserer, og hvordan det produseres. Hvis det du produserer er grått og kjedelig, kan du regne med kritisk søkelys på hvordan ting foregår.

Er du i bransjen som lager maling eller gjødsel, møter du granskende blikk. Hvis du derimot lager de aller kuleste tingene på markedet, slipper du lettere unna.

Her er Apple et ypperlig eksempel. Selskapet inviterer oss inn i et digitalt paradis. Produktene deres er hendige, vakre og smarte.

Vi forbrukere elsker vår iPhone og vår iPad Pro. Dette er en kjærlighet som får tilløp til moralsk ubehag til å forsvinne. Ingen vil vel ødelegge gleden av å eie slike vidunderlige gjenstander. Det er under slike vilkår at Apple får handlingsrom til å fortsette med en tvilsom skattepraksis.

