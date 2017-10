Priskrigen på smågodt bringer interessante problemstillinger. En av dem er om lokkeprisen på sukkervarer utfordrer intensjonsavtalen om sunnere mat mellom myndighetene og matbransjen.

En annen, og viktigere for befolkningen, er at mange tror litt billig godteri ikke skader ­­— fordi det er det skjulte sukkeret som er problemet.

Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

For det første: Sukker er ikke gift. Sukker er en kilde til energi. Vi trenger energi for å bevege oss, tenke, lære, fungere. Det er helt greit at noe av energien vi får i oss kommer fra sukker, men dette bør ikke utgjøre mer enn 10 prosent.

Høyt inntak av sukker øker risikoen for at vi enten ikke får i oss de næringsstoffene vi trenger, eller at energiinntaket blir for stort. Det kan resultere i overvekt og fedme, tannproblemer eller sykdommer som type 2 diabetes og hjerte- og karsykdommer.

Vi mangler ikke kunnskap om sukkervaner. Norkost og Ungkost-undersøkelsene som Universitetet i Oslo gjennomfører med jevne mellomrom, sammen med årlige forbrukerundersøkelser og forsyningsstatistikk, gir oss oversikt både over omtrent hvor stort befolkningens sukkerinntak er, og hva som bidrar med sukker hos barn og voksne.

Det er to tydelige funn når det gjelder sukker i alle disse undersøkelsene:

1. Befolkningen, og særlig skolebarn og ungdom, spiser mer sukker enn anbefalt.

2. Det er søtsaker som godteri, kaker, kjeks, boller, brus og saft som er hovedkildene. Ikke ketchup. Ikke yoghurt. Ikke engang frokostblanding – selv om mange av disse har et høyere sukkerinnhold enn mange er klar over.

En annen alvorlig problemstilling som dukker opp i disse tallene, er at skolebarn spiser mer sukker enn voksne. Ikke bare i forhold til egen kroppsvekt, men også det faktiske sukkerinntaket i vekt er større.

Det stjeler plassen til viktige næringsstoffer som barna trenger både for å tenke, vokse og bevege seg. Det legger også grunnlag for en helseutvikling som er negativ, og som i verste fall ender i nedsatt livskvalitet som følge av de ovennevnte sykdommene. Og ansvaret for å gjøre noe med dette ligger på oss voksne, dvs. foreldre, myndigheter og matbransjen.

Vi fikk for et par uker siden utført en undersøkelse av Respons Analyse, som fortalte oss at hele 83 prosent mener at det er det skjulte sukkeret som er det største problemet. Da tenker man på sukker fra ikke-åpenbare kilder som melkeprodukter, sauser, supper, kornprodukter osv.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop nevner i Dagsnytt Atten på NRK at det ikke er smågodt til halloween som er problemet, men frokostblandingen vi setter på bordet daglig. Dette er en tilnærming som ikke tjener folkehelsens sak.

Når vi vet at det er de helt åpenbare kildene til sukker – som godteri, kaker, kjeks, boller, brus og saft – som er hovedkilden, er det skivebom å frede godteriet og peke på mat som også inneholder andre næringsstoffer.

Lørdag hele uken

Friis har isolert sett rett i at godteri en gang i ny og ne aldri har skadet noen. Men det er lenge siden nordmenn spiste søtsaker i ny og ne. En av fem unge gutter spiser faktisk søtsaker hver dag. Det tenker nok hverken de eller foreldrene deres over. Det er nemlig slik at det bare blir sånn når alt som er hyggelig – halloween, påske, jul, 17. mai, bursdager, feiringer, ferier, kino, fjelltur, kaffebesøk og så videre følges av sukkervarer.

For mange er det lørdag hele uken, hele året. Alle voksne, også de med bunnlinje som viktigste drivkraft, må ta ansvar. Det starter med ikke å bagatellisere.

