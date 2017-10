Jeg har fulgt debatten i Aftenposten om deling av bilder og video med seksualiserende innhold blant ungdom. Artiklene beskriver at unge mennesker tenker kortsiktig, mangler innsikt i konsekvensene, og at vi må ha bedre opplæring og dialog med skole og foreldre.

Det er kjempeviktig med opplæring om dette i skolen. Men jeg synes det er urimelig å skyve hele ansvaret over på ungdom.

Empati og konsekvenstenkning er ikke ferdig utviklet, og det er et paradoks at selve handlingen ved å trykke på «Send»-knappen er så liten – og konsekvensen kan bli så stor.

Les A-Magasinets reportasje om konsekvenser av bildedeling på sosiale medier:

Har ikke sosiale medier også et ansvar for å beskytte sine brukere fra å begå uaktsomme lovbrudd?

Jeg ønsker at sosiale medier skal være en tryggere arena for ungdom. Andre industrier er pålagt å gjøre grundige risikoanalyser og stille spørsmål som:

Kan produktet brukes feil?

Kan produktet brukes til å skade andre?

Er det mulig å bli villedet til å begå lovbrudd og finnes det kjent teknologi for å forhindre det?

Produsenten skal kartlegge risikoen ved produktet og ha en plan for hvordan man skal forhindre skader og lovbrudd.

Burde vi ikke gjøre det samme for sosiale medier? Det er ikke nok med opplæring og opplysning, vi må også sørge for å forbedre produktene og stille sikkerhetskrav gjennom lovverket.

Tenk om...

Tenk om Snapchat hadde informert om at bildet eller videoen var ulovlig å dele?

Tenk om det ikke var mulig å dele i det hele tatt?

Dette er ikke en fjern tanke. Det er mulig å analysere bilder og videoer og kategorisere innholdet.

Mange tjenester gjør dette allerede, for eksempel iPhone sorterer automatisk bildene dine og kategoriserer dem i grupper som «fjell», «jul» og så videre. For delingstjenestene kunne man tenke seg at bilder og videoer ble automatisk sjekket med et filter som sorterer ut risikofylt innhold. Brukeren kunne deretter opplyses om at innholdet sannsynligvis er ulovlig, og få mulighet til å avbryte delingen.

Så det er ikke umulig å tenke seg at delingstjenestene kan ivareta brukerens sikkerhet og integritet på en mye bedre måte enn i dag.

Empati og samfunnsansvar i IT-bransjen

Sosiale medier og internett skaper fantastiske muligheter, men også utfordringer. Snapchat og Facebook er jo egentlig ganske unge produkter og har fått noen utilsiktede samfunnsvirkninger. For Facebook er kanskje «Fake news» et tegn på at noe er i endring. Empati og samfunnsansvar er noe IT-bransjen i større grad må forholde seg til og rette fokus mot. Det finnes tekniske løsninger som kan gjøre sosiale medier sikrere å bruke. Politikere og IT-bransjen har et ansvar for å styre den teknologiske utviklingen i en retning som bygger opp samfunnet og ikke er skadelig for brukerne.