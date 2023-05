Elevene må også delta

15.05.2023 23:00

Arbeiderpartiet har vedtatt å fjerne fraværsregelen i videregående skole. SV applauderer vedtaket. Da går det mot et flertall i Stortinget for et lovforslag om saken, og venstresiden får gjennomslag for en skolepolitikk som stiller færre og færre krav til elevene. AUF har fått et viktig gjennomslag som de kan ta med seg inn i skoledebattene til høsten. Det blir populært.

Solberg-regjeringen innførte 10-prosentregelen i 2016, og fraværet er gått ned. I dag mener derfor mange at regelen har fungert etter hensikten. Men den trenger å endres til for eksempel 15 prosent i fag med to til tre timer pr. uke. Men er det rett å forlange oppmøte i en frivillig skole? Er det ikke bedre at elevene møter til timene fordi de vil lære, og ikke bare fordi de må? Og gir det læreren et bedre vurderingsgrunnlag på en elev som bare sitter i en krok og melder seg helt ut, men som likevel er til stede?

Hvis målet er å få et bedre læringsmiljø og få flere til å bestå, må det innføres et krav om deltagelse i opplæringen. I den tidligere opplæringsloven het det at elevene har plikt til å møte på skolen og delta i opplæringen i den form den blir gitt. Denne bestemmelsen bør gjeninnføres i en mer tilpasset form der eleven har plikt til å delta i opplæringen i et samarbeid med skolen og læreren.

Læreren setter standpunktkarakter basert på det vurderingsgrunnlaget eleven gir. Denne vurderingen trenger ikke være mer riktig fordi eleven har 9,9 prosent fravær i faget sammenlignet med en elev som har 10,1 prosent.

Dersom fravær ikke lenger skal reguleres med en fraværsgrense, er det svært viktig at vi har en opplæringslov som stiller krav til elevene om deltagelse i opplæringen. Foreløpig står det mye om rettigheter elevene har, og ikke så mye om plikter. «Gjør din plikt og krev din rett», het det en gang. Det kan fortsatt være grunnlaget for en videregående skole som skal gi ungdommen en god start på voksenlivet, med eller uten fraværsgrense.

Erik Olsen, lektor (p)