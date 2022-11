Jo da, noen sa fra om Pol Pot

Fra 1977 til organisasjonen ble lagt ned i 1980, var jeg formann i Vennskapssambandet Norge – Kambodsja. I 1978 ble det bestemt at jeg på nyåret 1979 skulle lede en delegasjon til Kambodsja bestående av Egil Ulateig, Kjell Bekkelund og meg. 7. januar 1979 rykket vietnameserne inn i Phnom Penh, og det ble ikke noe av turen.

Fra da av kom det mye og mer troverdig informasjon om det forferdelige som hadde skjedd under Pol Pot. I første omgang skrev jeg en dobbeltkronikk om dette i Dagbladet april 1981, der tok jeg sterkt avstand fra Pol Pot.

Først rundt årtusenskiftet kom de bøkene som detaljert og etterrettelig kunne fortelle hva som skjedde i Kambodsja i den skjebnesvangre perioden 1975–79. Det gjelder Ben Kiernans bok «The Pol Pot Regime», men særlig Philip Short og «Pol Pot. Anathomy of a Nightmare». Det han skriver om systematisk utslettelse av etniske vietnamesere, var det ingen andre som hadde skrevet om. Jeg brukte disse bøkene som hovedkilde da jeg trykket essayet «Morderne, Pol Pot og Røde Khmer» i Nytt Norsk Tidsskrift 1/2004.

Det er all grunn til å fordømme det despotene Pol Pot, Khieu Sampan, Ieng Sary, kamerat Dutch og andre gjorde. Av en befolkning på rundt åtte millioner døde om lag to millioner. Samtidig er det grunn til å fordømme det massemordet USA sto for ved å teppebombe sivilbefolkningen i Kambodsja fra 1969 og fremover, noe som førte til at 500.000 kambodsjanere ble drept.

Tor Halstvedt, forfatter