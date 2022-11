Kort sagt onsdag 16. november - Rønnes

DNB bør gå gjennom avviklede kundeforhold

Som svar på min kronikk «Den lille mann og banken», som sto på trykk i Aftenposten fredag 11. november, skriver DNBs kommunikasjonsrådgiver at de har stor forståelse for kunder i en sårbar situasjon, og at bankens kundesentre vil gjøre sitt ytterste for å finne en god løsning.

«Jan» og jeg oppsøkte DNBs lokale filial flere ganger og snakket med den samme funksjonæren. Vedkommende beklaget at hen ikke kunne gjøre annet enn å råde Jan til å oppsøke Nav for å få hjelp, fordi reglene fra sentralt hold var så strenge.

Nav kunne selvsagt ikke bidra med noe, ettersom Jan var fratatt sin bankkonto.

Da vi under et senere besøk i filialen banket i bordet på en sivilisert måte, foretok funksjonæren et dypdykk i sin PC, ringte til noen og sendte en lengre e-post internt. Først da, etter noen timer, begynte det å skje noe positivt. Dét syntes å overraske funksjonæren like mye som det gledet oss.

DNB bør nå pålegges å gjennomgå alle de kundeforhold de har avviklet som følge av manglende legitimering. Det kan være mange som i likhet med Jan er fratatt alt, men som ikke forstår at de må banke i bordet på en sivilisert måte. Som ikke engang vet hvordan de skal komme til bordet de må banke i.

Terje Rønnes