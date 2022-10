VG og Aftenposten bommer grovt om Brasil

Torkjell Leira Samfunnsgeograf og forfatter

Aftenposten og VG har etter presidentvalget i Brasil 2. oktober kommet med svært misvisende omtaler av én av kandidatene, Lula da Silva.

Aftenposten skriver at «Lula befinner seg langt til venstre i politikken». VG arrow-outward-link skriver at: «De to presidentkandidatene [Lula og Bolsonaro] står på hver sin ytre fløy politisk.»

At president Jair Bolsonaro befinner seg på ytre høyre fløy, er korrekt. Men at Lula befinner seg på ytre venstre fløy, er feil. Den brede Lula-koalisjonen ønsker å føre Brasil i retning velferdsstaten med fokus på fattigdomsreduksjon, miljøvern og menneskerettigheter.

Lulas parti PTs beste parallell i norsk politikk er Arbeiderpartiet. Lula selv er kanskje nærmest retorikken til Rødts Bjørnar Moxnes, men politisk sett er han like «langt til venstre» som Aps Jonas Gahr Støre.

Dette er ikke flisespikkeri. Ved å sette likhetstegn mellom en høyreekstrem kandidat som Bolsonaro og en moderat venstrekandidat som Lula, insinuerer avisene at det er et valg mellom to like store onder. Det er langt fra sannheten. Valget i Brasil står mellom Lula, som respekterer demokratiet, og Bolsonaro, som i ord og handling har vist at han ønsker å undergrave det.