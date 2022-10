Gjennomslag foran posisjon

Oslo-spaltist Rahman Akhtar Chaudhry skrev 13. oktober i Aftenposten om Rødt Oslo. Han innledet med å rose Jens Stoltenbergs maktønske. Han som felte sentrumsregjeringen for å bygge sterkt forurensende gasskraftverk, (del)privatisere et historisk stort antall statlige eiendommer og bedrifter, lage butikk av sykehusene våre og kjørte nesten det største partiet på venstresiden i grøften. Han tapte valget etter denne nyliberalisme-innføringen, alt for posisjon, ikke for venstresidepolitikk. Hvis venstresiden følger en kurs der posisjon er det viktigste, har vi fort ingen venstreside igjen.

Chaudhry skriver at bare partier i posisjon kan bruke fagbevegelse og sivilsamfunn. I hans versjon av virkeligheten kan altså ingen utenom byrådspartiene SV, Ap og MDG ta innspill fra andre inn på Rådhuset. Det er ganske fjernt fra stoda i Oslo-politikken.

Å lytte til dem som lever med konsekvenser av politikk, bør være sentralt for alle partier. Denne uken har vi møtt fagforeninger og interessegrupper, fordi byrådet ikke lytter til forslagene og kravene de har. Her har Rødt en viktig jobb med å ta krav utenfra og inn og sikre gjennomslag for arbeidsfolk og dem som har minst i samfunnet.

Nok hjemmetjenestebemanning, fjerne velferdsprofitører i barnehage og sykehjem, lavere husleie for de i kommunale boliger, økt biologisk mangfold og billigere kollektiv er viktig.

I 2019 lovte SV 1000 nye boliger i tredje boligsektor. Byrådsplattformen etter valget likeså. Men ingenting skjedde, og ingenting skjer neste år heller. Her kunne vi ha jobbet sammen med bevegelser som Reduser husleia for å skape trykk som kunne ha overbevist Ap og MDG til å gjennomføre løftene. Men byrådsposisjon knebler Oslo SV også her.

Den siste tiden har jeg fått påklistret alle slags usanne merkelapper. Jeg følger Rødts årsmøtevedtak. Fremover skal vi diskutere strategi, men inntil videre gjør vi som andre mellomstore partier som Sp, KrF og Venstre ofte har gjort de siste 40 årene på Stortinget: Vi jobber med gjennomslag for politikk i forhandlinger og har en samarbeidsavtale med dem som styrer. Ikke ulikt det SV gjør med dagens regjering.

Siavash Mobasheri, gruppeleder, Rødt Oslo