Jeg har ikke foreslått at Gud skal bli «hen» i Bibelen

Jorunn Økland Jorunn Økland, professor, UiO, leder, Bibelselskapets oversettelsesutvalg

11 minutter siden

Bibelens måte å omtale Gud er uløselig forankret i historien, skriver Jorunn Økland.

Gud omtales gjennomgående med grammatisk hankjønn i Bibelen. Det er ingen tvil om at Gud er «han».

I sin kommentar i Aftenposten 2. november avslutter Frank Rossavik med en retorisk elegant cliffhanger om hva som angivelig er min langtidsplan: å omgjøre Bibelens Gud fra hankjønn til ikke-binær, fra han til hen.

En cliffhanger hverken fordrer eller rommer videre begrunnelse. Så kanskje Rossavik tenkte det var innafor med en liten spenningsskapende uetterrettelighet?

Uansett – den trenger å skytes ned.

Fra sober til ryktespreder

Cliffhanger-kommentaren lenker til noe Rossavik skrev sist sommer. «Økland vet at kirkelige liturgier ikke endres i en håndvending, men ber om utredning av «hen», anerkjente han. Det var en helt korrekt gjengivelse av min oppfordring til dem som arbeider med liturgi i Kirkerådet (NB: Den norske kirke), i anledning av at Språkrådet hadde vedtatt å ta «hen» inn i ordboken.

Men det å forme meningsfullt liturgisk språk for levende mennesker i én kirkelig kontekst, og det å oversette tekster med en opptil 2600 år lang historie uten at forfatterne har et ord med i laget, er to veldig forskjellige ting.

Han eller hen? Jorunn Økland (bildet) svarer Frank Rossavik om Gud.

Etter sin soberhet i sommer er det trist at Rossavik nå henger seg på et rykte. Det sprer mistenksomhet mot den nye revisjonen: at den skal berede grunnen for at Bibelens Gud i neste runde blir ikke-binær.

Ulike prinsipper styrer oversettelsene

Kan han ha oversett innlegget i Vårt Land fra 12. september arrow-outward-link i år? Der går Bibelselskapets generalsekretær og to involverte bibeloversettere sammen med undertegnede i rette med Kjell Arild Pollestads insinuasjoner i samme retning.

Vi stadfestet da følgende: «Til spørsmålet om det ikke-binære pronomenet «hen», så har det aldri vært foreslått i Bibelselskapets bibeloversettelser. Når et slikt pronomen ikke finnes i de bibelske kildetekstene, er det også uaktuelt for en bibeloversettelse der konkordans er et viktig prinsipp.»

I over 30 år har bibeloversettelse globalt vært styrt av prinsipper for både inkluderende språk og konkordans arrow-outward-link .

Inkluderende språk handler om å rette opp steder hvor oversettelsestradisjonen har gjort kjønnsinkluderende trekk i teksten usynlige. Det handler ikke om å oversette Bibelen etter normer som var fremmede da de ulike bibelske bøkene ble skrevet.

Ikke flytende grammatisk kjønn

Det er ingen tvil om at Gud gjennomgående omtales med grammatisk hankjønn i Bibelen, og stort sett beskrives med mannlige metaforer.

Om det også finnes noen få kvinnelige metaforer, og om Gud pr. definisjon også fremstilles som liminal arrow-outward-link med tanke på menneskelige og grammatisk/språklige kategorier, ligger den kjønnede grammatikken fast. Det er den vi oversetter. Diskusjon og kritikk av hva dette skal bety for hvordan vi forstår Gud i vår kontekst, kommer etterpå.

Konkordans vil si at oversettelsen skal ligge så nært grunnspråkene som mulig. Den skal nesten følge de gamle tekstene ord for ord – selv der dette av og til kan bli litt fremmed.

Dagens normer skal ikke overstyre oversettelsen

En annen trend som henger tett sammen med konkordansprinsippet, er nemlig at de store, ressurskrevende oversettelsene blir mer og mer økumeniske arrow-outward-link (jf. NRSV 2021).

Dersom oversettelsen ligger nærmere grunnteksten, og av og til fordrer noe mer fortolkning i etterkant, gir jo dette desto større rom for de ulike trossamfunnene med hensyn til hvordan de vil tolke oversettelsen videre inn i sine respektive kontekster.

«Han» er forankret i historien

Bibelens måte å tale om Gud på er uløselig forankret i historien.

Dagens normer skal ikke overstyre oversettelsen. Det er nettopp derfor vi nå også går inn for å oversette «doulos konkordant» med «slave», selv om slaveri i vår tid både er ulovlig og anses som forkastelig. Så får vi diskutere hva det nå betyr at denne for oss problematiske metaforen er så mye brukt.

Kanskje vil vi oppdage nye dimensjoner i teksten?

Hvordan grupper og enkeltpersoner tilegner seg, tolker, og forholder seg til denne historiske, kulturelle og åndelige arven i dag, er neste kapittel.

Jorunn Økland er professor ved Universitetet i Oslo og leder av Bibelselskapets oversettelsesutvalg, og inntil nylig styremedlem i Society of Biblical Literature, som sto bak 2021-revisjonen av New Revised Standard Version (NRSV).