Høyhus kan bidra til at Oslo blir en bedre by

Hanne Sophie Solhaug Avdelingsdirektør for byutvikling, Plan- og bygningsetaten

Marita Holhjem Sjefarkitekt, Plan- og bygningsetaten

Et viktig poeng er at nye høyhus skal være et virkemiddel for å oppnå økt kvalitet i byutviklingen, skriver innleggsforfatterne.

Høyhus er fremtredende i bybildet, påvirker mange og skaper mye engasjement.

Oslos gjeldende høyhusstrategi er fra 2005. Mye har endret seg siden da, og behovet for en ny strategi har presset seg frem. Plan- og bygningsetaten har derfor, med bakgrunn i en politisk bestilling, laget en ny høyhusstrategi. Denne vil sendes til politisk behandling før nyttår.

For oss gjelder et viktig prinsipp: Høyhus skal kun bygges i utvalgte områder og gi en kvalitativ merverdi. Høyhus skal ikke bygges i tillegg til en allerede høy bebyggelse, de skal bygges i stedet for. Den nye strategien er viktig for å få mer forutsigbarhet rundt høyhusbyggingen.

Det bygges tettere og høyere i Oslo. I områder av byen der det tidligere var vanlig å bygge i fire til seks etasjer, ser vi nå at det bygges i seks til ti etasjer. Ofte også høyere enn dette.

Kvaliteten i uterommene blir skadelidende når bebyggelsen oppleves massiv, det gir skyggefulle gater og byrom. Arkitekturen i disse områdene blir ofte ensrettet, og bebyggelsen som er der fra før, blir sjelden bevart.

Kan være en del av løsningen

Høyhus er ikke et mål i seg selv, men brukt i de riktige tilfellene mener vi i Plan- og bygningsetaten at høyhus kan bidra til å løse noen av kvalitetsutfordringene vi ser i dagens byutvikling.

Vårt forslag til ny høyhusstrategi åpner derfor for å bygge høyhus på flere steder i byen enn tidligere anbefalt.

Et viktig poeng er at nye høyhus skal være et virkemiddel for å oppnå økt kvalitet i byutviklingen, men skal ikke brukes for å øke rammene for utnyttelsen som er gitt i kommuneplanens arealdel. Økt utnyttelse skal ikke i seg selv være et argument for å bygge et høyhus.

I prosjekter med høy utnyttelse kan det være vanskelig å forme bebyggelsen på en god måte. I strategien foreslår vi å bygge ekstra høyt i enkelte punkter av bebyggelsen. Dette gjør det mulig å bygge lavere i resten av prosjektet innenfor den utnyttelsen det gis rammer for i kommuneplanen. Det vil gi en bedre sammenheng med omgivelsene, bedre offentlige rom med mer lys og bedre uteoppholdsarealer.

Høyhus kan også brukes til å frigi areal til byrom, parker eller møteplasser, bedre overvannshåndtering og bedre og smidigere løsninger for gående, syklende og kollektivtransporten.

Ikke nødvendigvis klimavennlige

Høyhus er ikke et klimatiltak i seg selv. Stål og betong er klimaverstinger, og disse materialene må brukes i store mengder for å stive av byggene mot vær og vind. Skal høyhus likevel bygges, er det avgjørende at de har spesielt ambisiøse mål om klimagassreduksjon og oppnår og dokumenterer disse.

Høyhus er tydelige og synlige bygninger i bybildet. Alle nye høyhus i Oslo skal derfor ha spesielt høy og varig arkitektonisk kvalitet og utformes med bevissthet om at de er synlige fra mange steder. Strategien skal gjøre det mer forutsigbart for alle som er involvert i og kan bli berørt av et høyhusprosjekt.

Hovedmålet for høyhusstrategien er at alle nye høyhus skal bidra til å videreutvikle og foredle Oslo som attraktiv storby og hovedstad, samtidig som byen bygges på en bærekraftig måte.