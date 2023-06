Offentlig sektors andel av BNP

15.06.2023 11:16

Kristin Clemet viser i en kommentar i Aftenposten 12. juni til at offentlig sektor utgjør 62 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge, og at andelen aldri har vært høyere. Tallene hennes kan ikke referere seg til verdiskapingen i offentlig sektor, som hadde vært naturlig, men gjelder trolig offentlige utgifter. Disse utgiftene utgjøres i stor grad av overføringer til private, som i hovedsak kjøper varer og tjenester fra andre private. I tillegg kjøper også stat og kommuner mye fra privat sektor.

At offentlig sektors utgifter målt som andel av fastlands-BNP er et lite opplysende tall, illustreres av at husholdningenes utgifter er større enn offentlig sektors. Legger vi til ideelle organisasjoner, bedriftenes og utlendingers utgifter i Norge, kommer vi svært langt over 100 prosent, kanskje nærmere 200 prosent av fastlands-BNP.

Et mer relevant mål for offentlig sektors andel av økonomien er hvor mye deres verdiskaping står for, sammenlignet med den totale verdiskapingen, altså BNP. Verdiskapingen i offentlig sektor utgjorde i de fire siste kvartaler litt under 24,8 prosent av BNP for Fastlands-Norge. Denne andelen nådde en topp i de fire første kvartalene av pandemien (2020/2021) med 26,4 prosent og har ikke vært lavere siden 2015. I de siste seks årene (2016–2021) med borgerlige regjeringer var andelen altså høyere enn nå.

Torbjørn Eika,

Sjeføkonom, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon