Avsporing fra Norske tog

08.06.2023 01:00

Norske tog forsøker seg på en finte i Aftenposten 31. mai. De skylder på markedet for at de nye fjerntogene de har gått til innkjøp av, ikke vil ha trinnfri adkomst. Ingen ga dem tilbudet i anbudet, ergo finnes ikke løsningen.

Men det er kanskje ikke så rart at ingen ga dem tilbudet. Norske tog åpnet for trinnfri løsning, men satte det ikke som et «skal-krav» i anbudsbrevet. At «markedet» ikke ga dem tilbud, ble altså en følgefeil av at Norske tog ikke eksplisitt ba om det.

For løsningene finnes. I Tyskland slapp nettopp Deutsche Bahn nyheten om at de går til innkjøp av 56 ICE L-tog fra den den spanske produsenten Talgo. Ifølge produsenten selv er dette de mest tilgjengelige langdistansetogene i verden, med trinnfri adkomst fra standardplattformer og ingen trinn internt i toget.

Funksjonshemmede møter nok av barrierer i samfunnet som det er. Da trenger vi ikke statlig finansiert spinn fra Norske tog, men en aktør som tar likestillingsarbeidet på alvor og ikke skylder på alle andre når de får kritikk.

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon