Ikke bare positiv til pride

17.06.2023 03:00

I Aftenposten 12. juni skriver Per Anders Torvik Langerød om mistenkeliggjøring og hat mot skeive.

Jeg vil først standhaftig uttrykke at jeg har full respekt for skeive og er bare positiv til rettighetene de har oppnådd. Dette ber jeg om å bli trodd på.

Hva gjelder feiringen av pride og spesielt prideparaden i Oslo, er jeg dog ikke bare positiv.

Hvorfor? Paraden er rett og slett overseksualisert. Hadde denne paraden vært et ærlig demonstrasjonstog for skeives rettigheter i vårt samfunn, hadde jeg kanskje kunnet gå i den selv, men den later til å være blitt en scene for løssluppen skeiv seksualitet.

Dette har ingen ting med respekt for skeive å gjøre. Den delen av paraden som fokuserer på denne overseksualiseringen, virker provoserende på meg, og, tror jeg, ganske mange andre.

Vi har alle et verdigrunnlag, skriver Langerød. Ja, det har vi så visst, og jeg føler ikke at mitt verdigrunnlag blir respektert i prideparaden.

Du presenterer deg som statsviter og homofil, Langerød, og du appellerer

til ansvarlighet. Jeg håper du kan skjønne andres syn og følelsesliv, ikke bare skeives.

Harald Brendeford, Oslo