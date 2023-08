Ulikhet er ikke frihet

Publisert: 29.08.2023 03:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Sylvi Listhaug og Himanshu Gulati i Fremskrittspartiet skriver at høstens valg er et valg for norsk skoles fremtid. Det er riktig. I Oslo, den delte byen, innførte de et skolesystem som har ført til segregering.

Arbeiderpartiet vil ha en ny inntaksmodell for videregående skole hvor alle elever har sjans til å komme inn på alle skoler.

En skole hvor forskjeller forsterkes er viktig for Frp, fordi de trenger det til sin retorikk på andre områder, som for eksempel innvandring. Når man ser på ulikhet som frihet, avslører det et syn på barn, skole og oppvekst som ikke gir alle like muligheter.

Det er godt kjent at bakgrunn og oppvekstvilkår er viktige forklaringer på elevers prestasjoner. Frps politikk i Oslo er å kutte 100 millioner kroner i sosialhjelp og å kutte støtten til folk i kommunal bolig.

Man kan ikke føre en politikk som øker forskjeller, slik de borgerlige gjør, og overlate til skolen å rydde opp. Frp tror ikke noe kan endres i skolen og er imot alle Utdanningsdirektoratets forsøk. Konsekvensen av det er at de er mot kunnskap. Ap sier ja til at skoler som ønsker det, kan delta i forsøk med andre eksamensformer.

Arbeiderpartiets politikk for fellesskolen er hverken radikal eller et farlig eksperiment. Tvert imot er fellesskolen og Arbeiderpartiets historiske oppbygging av den en av forklaringene på hvorfor Norge er et land med mindre forskjeller, sterkere fellesskap og høyere tillit til det politiske systemet enn andre steder i verden.

Eivor Evenrud, leder, bystyrets kultur- og utdanningsutvalg, Oslo bystyre (Ap)