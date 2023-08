Bakdøren til klasserommet må lukkes

Publisert: 30.08.2023 23:30

Alle elever bør bli møtt av faglig kvalifiserte lærere og lektorer. Da må politikerne fjerne unntaksregelen som åpner for å ansette ufaglærte.

Kunnskapsdepartementet vil tydeliggjøre regelverket rundt kompetansekravene for ansettelse av undervisningspersonale. Det er bra, men politikerne må også stenge bakdøren til klasserommet for ufaglærte. Slik det er nå, kan skoleeiere fritt ansette ukvalifiserte som lærere dersom skolen mangler kvalifiserte søkere. Da er vi like langt.

Skolene kan bli en mer attraktiv arbeidsplass og beholde flere kvalifiserte ved å bruke lønn som virkemiddel og sørge for best mulig arbeidsvilkår. Ikke minst må lektorer og lærere få den faglige autonomien de bør ha. For å sørge for nok kvalifiserte bør det stilles krav om at stillinger lyses ut flere ganger, og det bør opprettes en egen stillingsbank i regi av Kommunesektoren (KS). Dessuten må skoler som ansetter ukvalifiserte, sørge for at de får ta en pedagogisk utdanning.

Helle Christin Nyhuus

Leder, Norsk Lektorlag