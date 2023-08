Det kalles «Oslos ukjente boligtomt». Jeg bor der.

Tove Gjersrud, her med Gjersrud gård og området mot Bjørndal, åsen i horisonten, i bakgrunnen. Vis mer

Gjersrud Stensrud er full av muligheter. Så hvorfor skjer ingenting?

Publisert: 27.08.2023 07:30

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

«Knapt noen» vet hvor Gjersrud Stensrud er, står det i Aftenposten 19. august om «Oslos ukjente boligtomt». Mulig det, men for dem som bor der – noen av oss har gjort det over generasjoner – er det godt kjent.

Noen av dem som har fulgt litt med i debattene i Oslo, har nok også fått med seg at det er blitt laget reguleringsplaner for Gjersrud Stensrud med (u)jevne mellomrom siden 1960-årene. Men det er ikke mangel på hukommelse jeg vil mene noe om.

Det store problemet med å få i gang noe på Gjersrud Stensrud er at området er for stort til å skulle gjøre alt på én gang. Man snakker om å bygge boliger til tusenvis av mennesker over store områder. Klart det er smart med en overordnet plan for det hele, men det kan umulig være nødvendig samtidig å detaljregulere alt?

Da Bane Nor bygget Follobanen og fikk dumpe masser nok til å lage en ås der det var en dal ved Åsland (der Gjersrud møter Stensrud), ba bydelsutvalget i Søndre Nordstrand pent om at det skulle legges til rette for en fremtidig stasjon ved Bjørndal. Det kunne løst kollektivfloken for området, men var ikke mulig fordi en ekstra stopp ville forlenge reisen fra Ski med tre (!) minutter.

Kanskje er Obos-forslaget om en busstunnel til Hauketo en god idé. Samme gjelder tanken om å bygge i tre. Alle gode ideer er velkomne!

På Gjersrud Stensrud er det mulig å skape mange fine bomiljøer i kort avstand fra sentrum. Bare suset fra E6 og Enebakkveien konkurrerer med fuglesangen. Muligheten har vært her i mange år. Tiår, faktisk. Så hvorfor skjer ingenting?

Det som skal til, er politisk vilje til å finne løsninger, i samarbeid med utviklere og grunneiere. Og å innse at vi ikke kan gjøre alt på én gang.

Oslo Høyre vil være konstruktiv og åpne for flere muligheter for reguleringen, byggingen og kollektivløsningene. Jeg vil også gjerne bidra, som én av de «nesten ingen» som kjenner til området.