Vil ikke skade demokratiet

Bystyrekandidat for Høyre i Oslo, Arve Juritzen, har helt rett i at nasjonal politikk ofte overskygger lokalpolitikk.

Fenomenet vil antagelig forsterkes dersom stortingsvalg og lokalvalg avholdes på samme dag. Men jeg er uenig i at felles valgdag vil skade demokratiet.

Dette fordi de demokratiske ulempene som følger av kortsiktighet, er større enn ulempene knyttet til mindre søkelys på lokalpolitiske saker. Påstanden om at det er lokalpolitiske valg som avgjør spørsmål knyttet til velferd, skole og skatter, er tvilsom, da disse spørsmålene i hovedsak avgjøres av Stortinget.

Juritzen frykter at valgdeltakelsen vil synke, men dersom vi tar et blikk over kjølen, er det grunn til å tro det motsatte. Sverige avholder lokalvalg og riksdagsvalg på samme dag. Og selv om nasjonale saker trumfer lokale saker, er valgdeltakelsen betydelig høyere i Sverige. Kanskje velgerne er i stand til å holde to (om ikke tre) tanker i hodet samtidig?

Eirik Løkke,

Rådgiver i tankesmien Civita