Også kommunen må snu hver eneste krone

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

For Høyre sitter det i ryggmargen å jobbe for effektiv kommunal drift som gir lavere kostnader for innbyggerne. I motsetning til det Aftenposten mener i lederen 7. juli, er dette ingen «vågale valgløfter». Det er god Høyre-politikk.

Selvkostprinsippet skal bestå, men det er ikke en blankosjekk blankosjekkSjekk der beløpet mangler. fra innbyggerne. Når innbyggerne snur hver krone, må politikerne gjøre det samme. Derfor er Høyres valgløfte at summen av kommunale avgifter, gebyrer og skatter skal holdes nede.

Å finne nye løsninger handler om innovasjon, nytenkning og samarbeid. Ny teknologi eller krav til hvordan de ansatte i kommunen samarbeider, er gode eksempler på det. I noen kommuner kan det også være relevant å se på om kommunen kan legge inn litt penger i prosjektene for å senke avgiftene til innbyggerne. Høyres byrådslederkandidat i Oslo har tatt til orde for at kommunens overskudd i 2022 kunne vært brukt til å redusere gjeldsbelastningen til vann – og avløpsetaten og dermed redusert avgiftene.

Det er sluttsummen på kassalappen som teller. Et overveldende flertall av Norges kommuner har eiendomsskatt som kan fjernes eller reduseres for å kompensere for at noen avgifter kanskje må opp. På denne måten kan kommunepolitikerne jobbe for å holde den samlede summen nede.

I Oslo og Bergen har de Arbeiderparti-styrte byrådene til sammen brukt rundt 1,3 milliarder kroner på å kjøpe private barnehager. Likevel er ikke barnehagetilbudet i kommunene blitt bedre. På Sørlandet viser Statsforvalteren i Agder til at oppsplittingen av Kristiansand kommune vil kunne gi innbyggerne i Søgne og Songdalen økte avgifter på vann og avløp. Det er sløsing av skattebetalernes penger som heller kunne blitt brukt på bedre tjenester.

Vårt løfte er at Høyre-politikere skal prioritere, og at den vanskelige økonomiske situasjonen mange står i, ikke skal bli forverret av politikeres dårlige prioriteringer. Derfor må summen av de kommunale skatter, avgifter og gebyrer holdes nede.

Mudassar Kapur,

Stortingsrepresentant, Høyre