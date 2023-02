Deichman Bjørvika er helt fantastisk. Men hvorfor får kommersielle leietagere okkupere en stor del av plassen?

16.02.2023 21:00

Geir Rognlien Elgvin trives på Deichman Bjørvika. Bildet er tatt av sønnen Malou (7).

Byrådet må avslutte leiekontraktene og åpne opp hele Deichman Bjørvika.

Det er 356 folkebiblioteker i Norge med 641 avdelinger. Bibliotekene er bra mange steder, men ett sted har det tatt helt av. Deichman Bjørvika er en ellevill suksess.

Siden biblioteket åpnet juni 2020, har 5 millioner besøkende krysset dørstokken. Bygget er kongerikets mest besøkte kulturinstitusjon.

Servicen der er helt fantastisk, og bygget har gode akustikkløsninger og utrolig inspirerende rom. Bygget har en målgruppe som ingen før har fått til å tilfredsstille i dette landet – folk fra 0–100.

Å være på Deichman Bjørvika er som å gå rundt i en veldig ambisiøs tegning fra en arkitekt.

Åpningstidene er 14 timer på hverdager og seks timer i helgene. Alt er gratis unntatt det man bestiller i kafeen, og enkelte materialer i skaperverkstedet.

Man kan låne vanlige møterom eller leie større saler. Man kan låne en kinosal til podens klasse eller ta med seg svigermor inn i et hellig rom hvor man får lov å bla i Carl Deichmans samling.

Oslo kommune har et bygg som er kåret til verdens beste, men ett eller annet sted på veien ble to femtedeler av biblioteket leid ut til et helt annet formål enn Deichman. Det beste hjørnet er i dag en reiselivsbedrift, og den største leietageren er et designbyrå.

Leietagerne har det sikkert helt topp, men dette er svært dårlig byutvikling. Kapasiteten er sprengt: Eldre mangler sitteplass, barn stenges ute fra barneavdelingen, og dokøene er endeløse.

I januar kom resultatene av siste års Elevundersøkelse som er dyster lesning – oppveksten er forverret.

Deichman drar tusenvis av ungdommer inn i et vakkert bygg hvor alle blir sett. Mens filmen «Døden på Oslo S» viste hele landet hvordan oppvekst ikke skulle være, er Deichman blitt et forbilledlig eksempel i verdensmålestokk.

Byrådet må avslutte leiekontraktene og åpne opp hele Deichman Bjørvika.