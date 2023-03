Hvis den norske ulvejakten er lovlig, hvorfor virker den så veldig ulovlig?

06.03.2023

Den aggressive ulvejakten i Norge er en katastrofe for ulvenes genetiske mangfold, skriver Ben McPherson. Denne ulven er avbildet i en annen sammenheng og er ikke blant dem som er omtalt i innlegget.

Norges nåværende politikk fører enten til degenerering eller til utrydding.

Det er i begynnelsen av februar. Jeg er i en avsidesliggende del av Finnskogen. Invitasjonen kom fra ulvebeskytterne Aktivt rovdyrvern (ARV), som ville vise hvordan de forsvarer ulven under den årlige jakten.

Klokken 12.33 blir jeg angrepet av en jeger som har sperret veien med bilen sin. Kanskje han ikke likte spørsmålene mine? Kanskje problemet var at de kom på engelsk?

«Sir, har du lov til å sperre veien? ... Sir, er det en grunn til at du ikke vil snakke med meg?»

Så kaster han seg mot meg. Det er et beskjedent angrep – han slår telefonen ut av hånden min for å hindre meg i filmingen – men det er likevel et angrep.

Dette er nokså uvanlig. Ulvebeskytterne jeg skygger, Arne og Reidar, har sagt at de vanligvis har en vennlig tone med jegerne. Det er ikke som i Sverige. Men denne jegeren finnes ikke vennlig.

«Sir, var det meningen å angripe meg?» spør jeg, fremdeles på engelsk.

«Fuck off!» skriker han i ansiktet mitt.

Kameraet fanger ikke opp den siste delen av samtalen. Det sluttet å virke da han slo meg. «Nice guys», sier Reidar mens vi går tilbake til bilen. Arne og jeg ler. Men det setter tonen for en rar stemning den dagen.

Et internasjonalt lovbrudd?

Da ulvejakten gjenåpnet fredag 3. februar, uttalte miljøminister Espen Barth Eide (Ap) at han var «opptatt av å føre en forvaltning av ulv innenfor rammene av Bernkonvensjonen». Så var jakten i gang igjen.

I dette området betydde det at åtte ulver nå kunne bli skutt. Jegerne hev seg rundt da kunngjøringen kom – det gjorde også ulveforsvarerne. I dag er det rundt 60 jegere og 20 hunder. Og åtte aktivister.

(Hvis du synes det virker merkelig at Barth Eide nevner Bernkonvensjonen her, så er det det. Veldig. Norge ser ut til å bryte sine internasjonale forpliktelser. Ulven i Norge er rødlistet som kritisk truet, og Norge har en forpliktelse til å beskytte den som en del av avtalen landet har signert på. Likevel tillater landet kun tre alfapar og deler av deres familiegrupper som en del av sin offisielle politikk. Norges nåværende politikk fører enten til degenerering eller til utrydding.)

Dokumentasjon

Ski og elsykler frakter Arne og Reidar forbi barrierene og bilene. Reidar har på et kroppskamera for å filme jegerne. Arne bruker telefonen for å dokumentere ulovlig aktivitet. I motsetning til jegerne er ulvebeskytterne tydelige på hva de skal. Det er ikke noe jeg ikke kan filme, ikke noe jeg ikke får si.

Vi stanser. Stanken av kjøtt i forråtnelse er overmannende, selv i minus 10. Arne og jeg tar på trugene. Arne fører meg over snøen til et elgkadaver i en liten grop. I natt snødde det, men i går var det fotavtrykk rundt kadaveret. «Dro jegerne det ned hit?» «Ja.»

I går fant Arne et kamera montert på et tre i nærheten som skulle filme kadaveret. Det er ulovlig å bruke viltkamera med agn for å lokke ulvene inn i området og varsle jegerne om at de er der. Er dette et eksempel? Arne gir meg et hva-kan-man-gjøre-smil.

«Kanskje vi kan få jakten stanset nå som vi har et bevis», sier han. «Ja», sier Reidar. «Kanskje dette er en smoking gun.»

Men domstolene stanser ikke jakten. De neste ti dagene blir seks ulver drept i området. En ulvevalp på ni måneder får bakbenet skutt av. Jegeren som skjøt, poster et bilde av henne på Facebook mens hun fremdeles lever og ligger blødende i snøen. Ulvebeskytterne er i harnisk.

Mørket kommer

Jaktdagen tar slutt i skumringen. I dag betyr det klokken 16.43. Men det er på natten ulvene er på sitt mest aktive, så beskytterne deres får ikke så mye søvn. Og det er på natten jegerne plasserer flaggliner, lange liner med tøy som blafrer i vinden. Ulvene våger ikke å passere dem, så de brukes for å ringe dem inn så det blir lettere å drepe dem. I 2022-sesongen fant ulvebeskytterne en flaggline som var 18 kilometer lang.

I motsetning til Sverige lar ikke Norge jegerne sette hunder på ulvene, men sporingshunder får plage og slite dem ut. Arne er sikker på at hunder driver ulvene fra de trygge sonene og inn i jaktområdene, så de er klare for beskytning dagen etter. Dette er ulovlig, og miljøministeren sier meg at han ikke støtter det. Det ser ut til å skje i praksis likevel.

Man må spørre seg hvor politiet er. I et av verdens mest åpne samfunn, hvorfor blir ulvejegerne immune i møte med lovens lange arm?

Arne kan fortelle at for to år siden, i mørket, så ble han og noen støttespillere holdt igjen av ulvejegere i to timer mot sin egen vilje. Da politiet kom, ble ikke jegerne anholdt. «Er ikke det ulovlig?» sier jeg. Arne smiler et hva-kan-man-gjøre-smil.

Sanksjoner?

Den aggressive ulvejakten i Norge er en katastrofe for ulvenes genetiske mangfold. Flokkene holdes under bærekraftgrensen. Mødre parrer med sønner, døtre med fedre. Samtidig er Norge i internasjonal sammenheng en pådriver for biologisk mangfold.

Onsdag 8. februar hører jeg miljøminister Barth Eide hevde nettopp dette. Han og en «høyambisjons-koalisjon» har oppnådd den mest radikale miljømessige omregulering verden har sett så langt, på Cop 15 i Montreal. Han kunngjør denne triumfen på et arrangement i regi av WWF Verdens naturfond. Så står han plutselig der, foran meg, uten at noen snakker med ham.

I Norge er vi heldige som har politikere tett på, og som er tilgjengelige for en prat både for journalister og andre. Barth Eide er sjarmerende og selvsikker, noe som ikke gjør vår samtale noe mindre sjokkerende.

«Statsråd», sier jeg «Beklager å forstyrre, men frykter du at din ‘høyambisjons-koalisjon’ kan ende med å gi deg sanksjoner når de skjønner rovdyrsituasjonen i Norge, spesielt når det gjelder ulver?» Men ministeren er ikke bekymret. Han kan fortelle meg at hans internasjonale kolleger beundrer Norges håndtering av ulvebestanden.

«Var ikke der»

Jeg sier til statsråden at dette virker merkelig siden ulvebestanden i Norge er nær kollaps takket være mangelen på genetisk mangfold som en konsekvens av innavlen i den lave bestanden. Hans overraskende løsning på innavlen er mer jakt. Det er sjokkerende å høre. Jeg ler når han sier at ulvebestanden i Norge «ikke engang består av norske ulver».

«Men vi vet jo begge to at det var fordi dere utryddet ulven på 70-tallet», sier jeg.

Statsråden slår ut armene. «Men du», sier han med et bredt smil, «jeg var ikke der».

Han vil ikke kommentere beskytternes smoking gun, beviset med agn på kamera. Men om noen skulle hatt en mening om dette, burde det vel sannelig vært miljøministeren. Så blir han geleidet bort av folkene sine.

Mens jeg steller med min verkende hånd, ser jeg en klar forbindelseslinje mellom hans manglende vilje til å beskytte ulven og den sinte ulvejegeren ved veisperringen dagen før.