Teknologi og lovverk: Det ville vesten er tilbake

Snapchat-brukere er prøvekaniner som er med på å «trene opp» prateboten, skriver Krishna Ubendran.

Vi må sikre etisk og sikker utvikling. Da trenger vi lovgivere som forstår teknologien.

27.04.2023 22:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

En overraskende stor andel av lovgivere har ikke peiling på teknologien de skal regulere – og det kan få konsekvenser for både deg og meg.

Barnehagebarn vokser opp med Ipad, chatGPT brukes til innleveringer på skolen, og såkalte deepfakes av politikere florerer på nettet. Teknologien utvikler seg utrolig raskt. Ja, det har bidratt til mange positive endringer for personer og samfunnet. Men sammen med innovasjon og fremskritt dukker det også opp utfordringer. Dette er utfordringer som i verste fall kan true personvern, sikkerhet og til og med demokratiet.

Vi må sikre etisk og sikker utvikling. Da trenger vi lovgivere som forstår teknologien, og som kommer med strengere reguleringer.

Teknologi kan og vil bli misbrukt

Det er teknologiselskapene som driver innovasjon og utvikling i fagfeltet. Det betyr at det er de som har kontroll på teknologien. På grunn av begrenset teknologisk innsikt må lovgivere ofte stole på informasjon presentert av store teknologiselskaper.

Teknologiselskaper har en tendens til å si det vi vil høre, men de følger ikke alltid sine egne uttalelser. Big Tech-selskaper som Microsoft og Google har uttalt hvor viktig det er med regulering. Samtidig har det vært flere instanser hvor selskapene har jobbet mot regulering.

Hvordan kan vi være sikre på at teknologien ikke blir misbrukt? Nylig har Snapchat tatt i bruk en pratebot basert på ChatGPT. I bunn og grunn er Snapchat-brukere prøvekaniner som er med på å «trene opp» denne prateboten.

Det å slippe løs en slik uferdig tjeneste på en plattform som er mest brukt av barn og unge, er uansvarlig. Dessuten er kunstig intelligens (KI) mye mer enn prateboter. KI-manipulert innhold i form av bilde, lyd og/eller video kan brukes i alt fra svindel og hevnporno til å påvirke demokratiske valg.

Teknologi er makt, og makt kan og vil bli misbrukt.

Regulering og innovasjon – to lagspillere

Europakommisjonen har kommet med et lovforslag som spesifikt regulerer kunstig intelligens. Det er et steg i riktig retning.

Skeptikerne mener at for streng regulering kan hindre innovasjon. Men hva er det som tilsier at regulering er motparten til innovasjon?

Istedenfor å få en fremtid hvor vi ikke klarer å kontrollere en avansert og farlig teknologi, vil regulering hjelpe oss med å kontrollere og utvikle teknologien i en retning som vil bidra positivt for alle. Det er innovasjon.

Teknologi er makt, og makt kan og vil bli misbrukt

Å utvikle uten noen form for regulering eller oversyn er bare farlig (og idiotisk). Kun å tenke rask økonomisk gevinst blir for kortsiktig og dumt.

Kunnskap er nøkkelen

Det å regulere teknologi er en vanskelig jobb. Spesielt når vi snakker om revolusjonerende teknologi som KI.

Men det er en viktig jobb - og en jobb som må gjøres riktig. Resultatet vil påvirke oss alle.

For å unngå lobbyisme og avhengighet av store selskaper som sitter på denne teknologien, er det viktig å få flere fagkyndige om bord for å sikre utviklingen. Vi må hindre misbruk og sikre at teknologi fortsetter å bidra positivt for både den enkelte og samfunnet.