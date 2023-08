Pensjonister taper på pensjonsuttak ved 62 år

Den skattemessige fordelen av et forsert pensjonsuttak er kraftig redusert, skriver Birger Myhr. Vis mer

Spesielt tre kriterier gjør at pensjonister taper mye på forsert pensjonsuttak.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Fra 2011 ble det mulig å starte uttak av pensjon allerede ved 62 år selv om man fortsatt jobber. Dette kalles «forsert pensjonsuttak» og var de første årene ofte lønnsomt.

Det etablerte seg raskt en myte om at dette var bedre enn tradisjonelt «balansert pensjonsuttak» hvor pensjonen utbetales fra fratredelsestidspunktet.

Dette har gradvis endret seg. Når vi nå gjør individuelle pensjonsvurderinger for våre klienter, viser beregningene at mange vil tape hundretusener på å ta ut pensjon tidlig.

Tre myter om forsert pensjonsuttak

Når pensjonister velger å starte pensjonsuttak ved 62 år, skyldes det følgende tre myter:

1. Den livslange reduksjonen er ganske liten

Pensjonskalkulatorene velger ikke å ta hensyn til at pensjon under utbetaling underreguleres med 0,75 prosent. Derfor vil mange feilaktig beregne at «jeg må leve til 85 år for at det ikke skal lønne seg å ta ut pensjon fra 62 år». Det faktiske livslange tapet er mye større og skjæringspunktet kommer følgelig mange år tidligere.

2. Deler av AFP-en går tapt om man ikke starter uttaket ved 62 år

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er utformet på en slik måte at man får 1600 kroner mer pr. måned i perioden fra 62 til 67 år. Mange blir fortalt at dette er penger som mistes dersom man ikke starter uttaket tidlig, men det er altså ikke riktig.

3. Det er bedre å forvalte pengene selv

Pensjonskapitalen reguleres i takt med grunnbeløpet frem til utbetalingen starter. De siste tre årene har denne reguleringen i gjennomsnitt vært på 5,4 prosent. Tar man ut pensjonen og forvalter denne selv, vil kapitalen omfattes av formuesbeskatning på over 1 prosent. For å komme likt ut som om pengene fortsatt sto i folketrygden, må man de siste tre årene ha oppnådd en helt urealistisk avkastning på 6,4 prosent pr. år.

Alle disse mytene er godt dokumentert, blant annet på vår hjemmeside.

Når forsert pensjonsuttak de første årene etter pensjonsreformen likevel var lønnsomt, så skyldtes det skatt.

Skattereglene gir ikke lenger samme fordel

Personer som tar ut alderspensjon fra folketrygden, kvalifiserer for et spesielt skattefradrag. Desto høyere årlig pensjon, desto mindre blir fradraget.

Ved å starte pensjonsuttak tidlig, oppnår man altså to ting: Man får fradraget flere år og det blir livslangt høyere.

Så viser det seg nå at dette skattefradraget er blitt kraftig underregulert siden pensjonsreformen i 2011:

Maksimalt fradrag for lave pensjoner er redusert fra 41.900 kr i 2011 til 32.825 kr i 2023

Fradraget for en middels pensjon på 3G (nå 350.000 kr) er nesten halvert fra 24.550 kr til 13.059 kr

(Tallene er omregnet til 2023-kroner.)

Den skattemessige fordelen av et forsert pensjonsuttak er altså kraftig redusert.

Den skattemessige ulempen av et forsert uttak er at pensjonen kommer på toppen av lønnen når trinnskatten skal beregnes.

Mest aktuelt her er innslagspunktet for Trinnskatt 3 (TS3). Først fordi dette trinnet er på hele 9 prosentpoeng. Dernest fordi den slår inn i de inntektsnivåene som blir relevante for vanlige folks valg mellom forsert og balansert pensjonsuttak.

I skatteåret 2011 var innslagspunktet for TS3 på 701.984 kroner

I 2023 er det kun 642.950 kroner

Innslagspunktet for TS3 økte gradvis frem til 2020, men er deretter blitt redusert med 95.000 kroner.

Fram til 2020 kunne folk med vanlige inntekter ta ut full pensjon på toppen av lønn uten at trinnskatten ble spesielt relevant.

Innslagspunktet er nå senket ned mot nivået for vanlige inntekter. Dermed vil et forsert pensjonsuttak rammes av hele ekstrabeskatningen for TS3. Altså 9 prosent ekstra skatt.

I de første årene etter pensjonsreformen ville de skattemessige fordelene av skattefradraget for pensjonister for mange overstige ulempene av trinnskatt. Slik er det ikke lenger.

Hvordan kan så mange ta så feil?

Pensjonsreformen skapte valgfrihet og valgplikt uten at dette ble fulgt opp med informasjon som gjør det mulig å ta gode valg. Selv ved en så banal beslutning som starttidspunkt for utbetaling av alderspensjon, mangler fremtidige pensjonister et godt beslutningsgrunnlag.

Spesielt disse tre kategoriene taper mye på forsert pensjonsuttak:

Kvinner

Personer med høy inntekt

Personer med høy pensjonsopptjening

Likevel får vi stadig henvendelser fra personer som krysser av på alle boksene, men som er blitt anbefalt å starte uttak ved 62 år.

Rådgivere som gir slike råd, har enten for høy selvtillit eller for lav selvinnsikt.