Tillit nok for en statsråd

Det var rart at Senterparti-politikerne Bjørn Arild Gram (t.v) og Ola Borten Moe (t.h) ble tatt inn i regjering, mener Helle Stensbak.

Så lenge Borten Moe og Gram sitter mens Trettebergstuen går, stilles det ulike krav til standard fra statsråder.

03.07.2023 11:04

Fordi hun ikke har nødvendig tillit etter å ha foreslått venner til betalte posisjoner, har Anette Trettebergstuen (Ap) gått av som kulturminister.

I den samme regjeringen sitter to Senterparti-statsråder som var med på hytteturen der en grovt trakasserende melding gikk ut fra en mannegjeng til en partileder (kvinne) som de rett forut hadde beseiret i en maktkamp.

Da gjengen skulle svare på hvem som sendte meldingen («Vi har lyst på fi**a di»), ga alle samme svar:

Jeg har ikke gjort det

Jeg vet ikke hvem som har gjort det

De unnlot å si hva de hadde gjort.

Ikke troverdig svar

Det er sannsynlig at de hadde koordinert svaret de oppga. Men noen av dem hadde gjort det, så svaret var ikke troverdig. Og den eller de som lyver her, beskyttes fortsatt.

Meldingen var et aggressivt angrep. Håndteringen etterpå var svak og feig, selv om problemet meldingen skapte, er lett å løse. Ja, det er pinlig, men også enkelt. For eksempel kan Ola Borten Moe, minister for forskning og høyere utdanning, si: «Hei, gutta, vi må rydde opp, for sånt skal vi ikke akseptere, langt mindre tillate. Hva må til for å gjenopprette tilstrekkelig tillit?»

Hvis gutta klarer å løse dette bra, kan de vurderes for mer krevende oppgaver.

Statsråder må løse langt vanskeligere saker enn dette. Derfor var det rart at Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre tok dem inn i regjering.

Nå må vi gni oss i øynene hver gang forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier vi ikke kan akseptere seksuell trakassering i Forsvaret, når nye tilfeller blir kjent. Hvordan kan Gram rydde opp i seksuell trakassering i Forsvaret når han ikke klarer det i egen gjeng?

Verre enn urent trav

Noen freder disse mennene med å si at vi ikke har kollektiv straff. Argumentet er forfeilet. Å fremføre en uholdbar, likeartet forklaring er et individuelt valg. Hver og én kan være troverdig: si det de vet, altså sannheten. Den som velger å lyve, må tåle konsekvensene.

Gutta selv vil legge saken død. Men seksuell trakassering av dette typiske slaget går ikke over, saken pågår så lenge den ikke er løst. Ved sin handlemåte har gutta ødelagt tillit og unnlatt å reparere den.

Å angripe mennesker er verre enn å trave urent med penger og posisjoner

De viser ikke sannferdighet, men en lojalitet som er sterkere til et lukket mannsfellesskap enn til eget parti og folket de vil representere.

Det er krig i Europa. Nå trenger vi et sterkt forsvar, ikke et som forvitres av bøller innenfra. Statsrådstaburetter er ikke for lojale kompiser. Både Forsvaret og regjeringen trenger de beste vi har.

Så lenge Moe og Gram sitter mens Trettebergstuen går, stilles det ulike krav til standard fra statsråder, og for lave krav til disse to. Å angripe mennesker er verre enn å trave urent med penger og posisjoner.