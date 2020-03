Kort sagt, tirsdag 24. mars

Får vi eldre omsorsgspersoner behandling ved smitte?

Vi er mange eldre som er nærmeste pårørende til noen med alvorlig sykdom. Når en ektefelle på 83 år har Parkinson og demens, blir den andre, om helsen er god nok, omsorgsperson hele døgnet. Det letter presset på kommunale sykehjemsplasser, som ellers er eneste alternativ.

I disse virustider føler nok mange av oss en utrygghet. Selvfølgelig er redselen for at den syke blir smittet størst. Men om den pårørende, omsorgspersonen, blir smittet, har da høy alder betydning for helsehjelpen de får? Jeg tror jeg skal overvinne et virusangrep, selv om jeg er 82 år. Jeg er aktiv idrettsutøver, fikk med meg en «friuke» i Portugal i februar, med fem orienteringsløp på fire dager, før alle porter ble stengt. Trener nesten hver dag og har maksimalpuls over 140. Likevel, om behandling av helsepersonell blir nødvendig, kan jeg regne med fullgod behandling av et virusangrep, på tross av forholdsvis høy alder?

Inger E. Vamnes

La Sigurd leve

Kjære Aurora. I engasjementet for likestillende premisser må gutta også med. 16. mars publiserte Aurora K. Nossen et innlegg i Aftenposten der hun hevdet at serien «Sigurd fåkke pult» underbygger antifeministiske holdninger: «Det er en degradering av kvinner, der det er fokus på at en gutt skal få seg noe.»

I et forsøk på å kritisere (ikke-eksisterende) kvinnefiendtlige overtramp, lykkes hun heller i å berøre utfordringer ved kjønnsrolleforventningene våre. Jeg tror ikke misogyni tilhører den mannlige kjødeligheten i denne serien, men at Nossen i sin kritikk mente å vise til forestillingen om at kvinnen er til for mannens blikk og nytelse: En idé mange industrier tjener godt på at vi internaliserer. Men om ikke kravløse, selvutslettende «Sigurd» fortjener å pule, fortjener han i alle fall å bli hørt.

Jeg kjenner en som ikke orker å se denne serien, fordi den er for nær hans egen historie. Det forteller meg at den må eksponeres, respekteres, diskuteres. «Sigurd» må få leve som et symbol på manges realitet. Han må anerkjennes. Hvis ikke er jeg redd verre ting skjer ham.

Oda Sporsheim, student

Snakk for dere selv!

I NRKs nyhetssending fredag 13. mars konkluderte reporter Petter Oulie-Hauge med at «Vi må forvente at antall døde vil øke», mens kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i Dagsnytt Atten samme dag «forventet en betydelig skattesvikt» i tiden fremover. Jeg håper de begge blir skuffet!

Knut Gabrielsen, Trondheim