Etter 15 år i samfunnsdebatten, hvor jeg har diskutert alt fra asylpolitikk til Guds eksistens, har jeg erfart og lært mye. Her er mine seks råd til alle debattanter.

1. Prøv å forstå motdebattanten

Ditt fokus bør ikke være på «å vinne», men på å forstå den andres argumenter, perspektiv og opplevelse av problemstillingen. Denne holdningen vil føre til at du blir mer overbevisende, fordi mennesker ofte reagerer med å forsvare seg når de utfordres eller kritiseres, mens de er mer åpne og mottagelige når de føler de blir sett og hørt.

Privat

2. Forestill deg at du debatterer mot din beste venn

Hvis du diskuterer på sosiale medier, forestill deg at du er i samme rom som personen, og at det er din beste venn du er i debatt mot. Dette hindrer at du tyr til personangrep eller andre urimelige og usaklige uttalelser.

3. Medmenneskelighet, nysgjerrighet, åpenhet

Møter du den andre med medmenneskelighet, nysgjerrighet og åpenhet, er det større sannsynlighet for at den andre møter deg på samme måte. Og det fører til at begge har større vilje til å endre sine meninger i lys av ny informasjon og argumenter. Husk at det er en liten seier i seg selv å få utvidet sin egen horisont.

4. Lær deg debatteknikker

Lær deg grunnleggende logikk, argumentasjonsteori og kritisk analyse, inkludert logiske feilslutninger, kognitive biens, hersketeknikker og Bayes' teorem (en beregningsmetode innen statistikk). Ikke bare for å konstruere bedre argumenter selv, men også for lettere å identifisere svake eller uholdbare argumenter fra en meningsmotstander samt unngå å falle for absurde, irrasjonelle eller usanne påstander og ideer.

5. Vær presis

Vær så presis som mulig i kommunikasjon og så ærlig som mulig om hva du vet. Oppgi alltid belegg eller begrunnelse for dine påstander, meninger og overbevisninger – og hvor sannsynlig det er for at de er korrekte beskrivelser av virkeligheten. Husk at enhver mening uten begrunnelse kan avvises uten begrunnelse, og en ekstraordinær påstand krever ekstraordinært bevis.

6. Minn deg selv om reglene

Alt dette er lettere sagt enn gjort. Det er for eksempel lett å glemme seg i en opphetet debatt. Derfor må man kontinuerlig minne seg selv om dette og forsøke å kultivere gode holdninger og teknikker slik at de blir vaner.

