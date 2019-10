Mattilsynet har satt Oslo bystyre under press ved å true med dagbøter på en million om ikke byens folkevalgte vedtar planen om vannanlegget på Huseby før utgangen av november. Mattilsynet må utsette fristen.

Trusselen er unødig maktbruk fra Mattilsynet. Den undergraver kommunens behov for grundige prosesser i forkant av en stor beslutning. Vi snakker om Oslos største utbyggingsprosjekt noensinne. For ti milliarder kroner skal et reservevannanlegg sprenges ut under Husebyskogen og fylles med vann i tunnel fra Holsfjorden.

For dårlig utredet

Med kniven på strupen må bystyret ta stilling til planen. Det kan umulig gå bra. Planen er for dårlig utredet og den ser bort fra to bydelers enstemmige uttalelser. Den mangler informasjon om alternative løsninger.

Bydelene har bedt om utredninger av konkrete, hensynsfulle løsninger som sparer mennesker for støy og som verner om grøntarealer og strandsone. Et enstemmig bystyre har oppfordret byrådet til å vurdere bydelens alternativer.

Fakta: Prosjektet innebærer En 19 kilometer lang tunnel fra Holsfjorden til Huseby.

Under Husebyskogen skal det sprenges ut et vannbehandlingsanlegg.

Et driftsbygg og to innganger til vannbehandlingsanlegget skal plasseres i nærheten av skogen.

I tillegg har det vært planlagt en tunnel ned til Sollerudstranda, som skal frakte alle massene fra Huseby. Disse planene skal endres.

I løpet av planprosessen har det blitt sett på fem ulike lokasjoner for administrasjonsbygningen i nærheten av Husebyskogen.

Ingen har protestert mot et vannanlegg på Huseby. Og som alltid ved store infrastrukturprosjekter må vi akseptere noe støy og ubehag fra graving, boring og sprenging i anleggsfasen.

Men når anleggsfasen betyr syv år med støy, og planen er å bygge ned grøntarealer som alle egentlig vil bevare, så må vi snu alle steiner etter bedre løsninger. Det har ikke Vann- og avløpsetaten, eller Plan- og bygningsetaten gjort.

Fristen må utsettes

Med trusselen fra Mattilsynet hengende over hodet blir det vanskelig for byrådet å utrede hensynsfulle løsninger. Derfor må Mattilsynet besinne seg og utsette fristen. Det kan umulig spille noen rolle om anlegget som har vært påtenkt i 60 år ferdigstilles et halvt år etter tiden i 2028.

Det viktige å sikre en god plan som setter grøntområder og folkehelse foran kortsiktige økonomiske interesser og som gir Oslos folkevalgte nok informasjon til å fatte en god beslutning.