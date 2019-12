Kort sagt, søndag 29. desember

De eldre er ikke problemet!

Aftenposten skriver 20. desember om trygderegningen som vokser og at de eldre koster dyrt. Analysen fra Nav og Helsedirektoratet viser hva regningen for skattebetalerne blir i 2030 til pensjoner, uføretrygd, Nav-tiltak, legemidler og de viktigste ordningene i folketrygden. Økningen er på 100 milliarder kroner – et tall som kan ta pusten fra de fleste.

Slike saker nører opp under at pensjoner og eldre spiser for mye av kaken.

Det er viktig å huske at pensjon er utsatt lønn som man legger av penger til gjennom et langt arbeidsliv. Den dagen du går av med pensjon kuttes lønnen din med minimum 34 prosent. Dette beløpet skal du leve for resten av livet. Forutsigbarheten i det er at du har folketrygddelen som en livsvarig ordning. Om du lever lenge nok, har du ikke innbetalt nok i direkte penger til folketrygden. Men indirekte har du det, gjennom din andel av verdiene i oljeformuen og alle andre verdier i landet vårt.

Statens pensjonsfond utland nådde nylig rekordhøye 10.000 milliarder kroner. Norge har penger å ta av, hvis politikerne vil. Så motta din pensjon med stolthet, den er vel fortjent!

Harald Olimb Norman, generalsekretær Pensjonistforbundet

