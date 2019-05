Jeg er glad i å følge naturens gang gjennom året og er i særdeleshet opptatt av vårtegnene. Helt fra barna var små har jeg moret meg med å notere små observasjoner i en egen naturdagbok.

En ting jeg og barna har vært interessert i, er når bjørka springer om våren. Vi har valgt oss ut en av bjørkene i hagen: den som står nærmest inngangsdøren, og fulgt den fra år til år. Hvert eneste år, helt siden 1993, har vi notert i boken når den springer.

Liv Holtan-Hartwig

13 dager tidligere

I år har jeg moret meg med å plotte vårt lille datasett inn i et diagram. Da ser jeg, som forventet, at punktene spretter opp og ned. I 2012 sprang f.eks. bjørka allerede 28. mars, mens i 2013 sprang den så sent som 5. mai.

Når jeg lager en trendlinje for dataene våre, er tendensen imidlertid enda klarere enn jeg hadde trodd. Den viser at våren har kommet 13 dager tidligere til vår hage i løpet av 26 år. Våren kommer altså i gjennomsnitt en halv dag tidligere til hagen vår for hvert år som går!

Rykker i rakearmen

Da jeg var barn (jeg er født i 1960), synes jeg å huske at vi gjerne begynte med hagearbeid i starten av mai. Nå føler jeg at det begynner å rykke i rakearmen allerede i begynnelsen av april, eller til og med i slutten av mars. Dette rimer faktisk ganske godt med den trenden som vises i våre observasjoner. Gitt at vårutviklingen har vært den samme gjennom hele mitt liv, så har jo våren forskjøvet seg en hel måned siden jeg var barn.

Klimaforandringene kan lett fortone seg som fjerne og uhåndgripelige. Vi legger lett merke til at klimaet varierer fra år til år, men det kan kanskje være vanskeligere å se utviklingen over tid. Da synes jeg at bjørka i hagen vår kan være til god hjelp!